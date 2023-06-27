"Відстежуємо противника": Залужний і Шаптала перевірили пункти військ на півночі (відео)

Вище військове командування оцінило рівень підготовки оборонних рубежів на північних кордонах держави на випадок повторного нападу російських загарбників на столицю України.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та Сергій Шаптала, начальник Генштабу ЗСУ, прибули у зону оперативного командування "Північ", де перевірили пункти управління військ. У Facebook Головнокомандувача ЗСУ було опубліковано відео.

У повідомлені зазначено, що російські війська систематично обстрілюють прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Окупанти застосовують свої диверсійно-розвідувальні групи.

"Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч", – йдеться у дописі.

Валерій Залужний розповів, що українські військові втрачають пильності. Захисники ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей.

Ситуація на північних кордонах від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті Генерального штабу Збройних сил України військові повідомили, що на північному кордоні ситуацію контрольована. На Слобожанському та Сіверському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, це Тимоновичі, Заріччя Чернігівської області, а також Порохонь, Середина Буда, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області. На Харківщині були завдані удару по населених пунктах Уди, Козача Лопань та Красне Перше на Харківщині.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Нагадаємо, 23 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернув увагу на значення РСЗВ М142 HIMARS у війні проти Росії. Він нагадав, що 23 червня виповнився рівно рік, як Україна отримала перші реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS. Зброя виявилася дуже ефективною та зуміла велику кількість разів уразити російські цілі: скупчення техніки, склади боєприпасів та особовий склад противника.