Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв зросла, людей шукають під завалами (відео)

За попередніми даними, росіяни запустили по місту дві ракети С-300. Одна з них влучила в кафе, де в цей час перебували відвідувачі, а друга ракета влучила в житловий район селища Біленьке.

Унаслідок обстрілу росіянами міста Краматорськ Донецької області загинуло двоє людей, понад 20-и дістали поранення. Про це у вівторок, 27 червня, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Згідно з офіційною заявою, двоє людей загинули, а ще 22 людини, включно з однією дитиною, дістали травми. Було пошкоджено будівлі громадського харчування та кілька приватних будинків.

"Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть перебувати люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці", — повідомив Клименко.

Поліція Донецької області повідомила, що, за попередніми даними, Росія завдала удару по місту за допомогою двох ракет С-300. Одна з ракет влучила в кафе, де перебували відвідувачі, що призвело до обвалення будівлі. Друга ракета влучила в житловий район селища Біленьке.

Нагадаємо, 27 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що ЗС РФ завдали удару по Донецькій області двома ракетами. Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що "приліт" був у районі кафе, де було "велике скупчення людей".

Також 27 червня повідомлялося, що ЗС РФ завдали удару крилатими ракетами по місту Кременчук у Полтавській області. Сталося це рівно через рік після трагедії в ТЦ "Амстор".