Лукашенко хоче встановити контроль над "вагнерівцями": в ISW назвали причину

За словами аналітиків, політик може хотіти встановити контроль над "Вагнером", щоб у нього було більше маневреності в питанні поглинання Білорусі Росією в межах Союзної держави.

Політик Олександр Лукашенко хоче встановити повний контроль над найманцями ПВК "Вагнер", щоб стати більш незалежним від Кремля і ускладнити поглинання Білорусі в межах Союзної держави РФ. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 27 червня йдеться про те, що Лукашенко, ймовірно, зумів наразі забезпечити певний притулок для глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Білорусі. Однак, як передбачається, президент РФ Володимир Путін вирішив зруйнувати репутацію Пригожина і, можливо, позбавити його фінансових ресурсів.

Аналітики вважають, що Лукашенко, можливо, хоче використовувати найманців ПВК "Вагнер", щоб у нього було більше маневреності в питанні поглинання Білорусі Росією в межах Союзної держави.

Крім того, як припускають, білоруський політик може використовувати "вагнерівців", щоб зменшити свою залежність від російських силовиків і військових, які перебувають на території Республіки Білорусь.

"Білорусь не має досвіду проведення великомасштабних операцій або організації навчань вище рівня батальйону. Основним джерелом знань і досвіду Білорусі для більш високої оперативної діяльності є організовані Росією навчання", — йдеться у звіті.

З іншого боку, як зазначили аналітики, "вагнерівці" мають досвід проведення загальновійськових операцій.

"Оперативне підпорядкування білоруських збройних сил російському Генеральному штабу де-факто було реальністю протягом багатьох років, і змінити такі глибокі інституційні зв'язки буде складно, якщо взагалі можливо. Проте криза стабільності нового російського режиму може надати Мінську нові можливості", сказано у звіті.

Нагадаємо, що 27 червня Лукашенко розповів про переговори з Пригожиним. Білоруський політик заявив, що Євген Пригожин покинув територію Росії і що сподівається на те, що "вагнерівці" поповнять лави білоруської армії.

Крім того, Лукашенко розповів про плани розміщення ядерної зброї. За його словами, російську ядерну зброю розосередять на кількох майданчиках у країні.