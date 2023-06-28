ЗСУ мають ініціативу під Бахмутом та контрнаступають на 4 ділянках, — ISW (карта)

Минулої доби росіяни наступали у районі Кремінної, Бахмута, Донецька, на Запорізькому та Херсонському напрямках, а також намагалися просунутись до нещодавно звільненого Рівнопіля.

Сили оборони України ведуть успішні контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту і просунулися на всіх активних ділянках фронту від Донецької до Запорізької областей. Про це йдеться у звіті американського Інститутут вивчення війни (ISW) за 27 червня.

За повідомлення Міноборони РФ українська армія продовжувала обмежені наземні атаки поблизу та на південь від Кремінної та на північному та південному флангах Бахмута. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України провели успішні наступальні дії в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, а після звільнення Рівнопіля на Донеччині, продовжили просування на південь на цій ділянці фронту.

Також 27 червня ЗСУ та ЗС РФ вели бої на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної.

Донецька область

Сили оборони скористалися заколотом Пригожина в РФ і активізували контрнаступальні операції в районі Бахмута. Українська сторона заявила, що ситуація в Бахмуті складна, оскільки ЗС РФ займають великі укріплення в місті, а українські війська будуть просуватися повільніше, але ЗСУ мають бойову ініціативу на флангах в районі Бахмута і продовжують наступальні дії в районах Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута) та Північного (20 км на південний захід від Бахмута). Відомий російський мілблогер заявив, що ситуація для ЗС РФ на північ від Соледару "важка" і, що українські сили контратакують у напрямку Яковлівки (14 км на північний схід від Бахмута).

ЗС РФ тим часом скоротили українські тактичні успіхи поблизу Берхівки (6 км на північ від Бахмута), а росЗМІ стверджують, що російські війська в Мар’їнці поступово просуваються, а російська піхота час від часу завдає артилерійських ударів по українських позиціях на відстані 15-20 метрів від їхніх позицій.

Повідомляється, що українські сили незначно просунулися в райони, які російські проксі-сили окупували з 2014 року.

Південна вісь

27 червня Сили оборони продовжили контрнаступальні дії в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей та провели успішні контрнаступальні дії на напрямку Новодарівка-Приютне (Велика Новосілка). Російський мілблогер висловив занепокоєння тим, що українські війська готуються до подальшого наступу на південнодонецькому напрямку. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на Рівнопільському напрямку, а речник російського Східного угруповання військ Олег Чехов заявив, що ЗС РФ знищили український підрозділ поблизу Сторожевого (3 км на південь від Великої Новосілки).

На західному Запоріжжі українські війська провели успішні контрнаступальні дії на напрямку Новоданилівка-Роботине (Оріхів). Тим часом у МО РФ заявили, що ЗС РФ зупинили українську ДРГ поблизу Роботиного (12 км на південь від Оріхова), а окупаційна влада повідомила, що ЗСУ відновили атаки поблизу Роботиного, щоб відновити контроль над раніше звільненими українськими позиціями на північ від населеного пункту, який російські війська відбили 26 червня.

Російські мілблогери висловили стурбованість спробами українців просунутися на південь від Херсона. Пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що українські війська намагаються розширити свій "плацдарм" біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області.

Українські партизани обстріляли російський тил в окупованому Криму. Центр Українського Спротиву повідомляв, що 27 червня українські партизани пошкодили залізничну колію в Кіровському районі окупованого Криму. Російські окупаційні чиновники повідомили про пошкодження залізниці, але не уточнили, хто їх спричинив.

Нагадаємо, що поблизу тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі спостерігається метушня серед російських загарбників. Росіян знімають з позицій і відправляють на передову.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України вибили росіян в районі каналу Сіверський Донець — Донбас на Бахмутському напрямку і просуваються на Бахмутському, Таврійському та Херсонському напрямках.