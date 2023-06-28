"Ви все побачите": Резніков анонсував "головні події" контрнаступу ЗСУ

Голова Міноборони закликав не робити ставки на заколоти всередині РФ і не надавати значення оцінкам ЗМІ щодо успіхів української армії, оскільки більша частина резервів ще не задіяна в наступальній операції.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звільнення низки населених пунктів, які перебували під російською окупацією, не є "головною подією" останніх тижнів. Про це він розповів у нещодавньому інтерв'ю для видання Financial Times.

Резніков зазначив, що українці одразу зрозуміють, про що йдеться, коли це станеться, закликаючи не надавати великого значення оцінкам ЗМІ про повільне просування українських захисників, оскільки основні склади навчених на заході військових і резерви спеціальних бригад, оснащені сучасними танками і бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

"Коли це станеться, ви все це побачите... Усі все побачать", — зазначив голова оборонного відомства.

Мятеж у Росії, що стався минулими вихідними, Резніков відзначив як фундаментальну слабкість режиму президента Росії Володимира Путіна, однак пояснив, що не робив би ставки на подальші заворушення або заколоти в Росії, як на інциденти, що здатні приводити ЗСУ до успіхів на фронті.

Резніков зазначив, що ситуація в Росії може підштовхнути західних союзників до збільшення постачань зброї Києву, і заявив, що армія України продовжує завдавати важких втрат російським військовим, використовуючи західну зброю не як інструмент руйнування, а як інструмент "звільнення українських земель".

Успіхи ЗСУ на фронті

25 червня стало відомо, що 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ проводила успішні наступальні дії на Бахмутському напрямку. Бійці відвоювали кілометрову лінію окопів.

Нагадаємо, 27 червня стало відомо, що бійці з 1-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр ЗСУ ім. Лицарів Зимового Походу змогли пробити лінію оборони під Бахмутом, яку місяцями будували російські окупанти.