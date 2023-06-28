Поховають удома: РФ погодилася повернути рідним тіла вбитих у Бердянську Оганнісяна та Ханганова

За інформацією представника омбудсмена, Україна намагалася повернути підлітків з РФ додому до 1 червня, коли вони проходили допити в статусі свідків у справі про диверсію на залізниці.

Російські військові погодилися передати родичам тіла загиблих в окупованому Бердянську підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Про це 28 червня повідомив представник уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко, повідомляє видання "Бабель".

За його словами, підлітків возили в Ростов, проводили там експертизи, зокрема психологічні, та висунули там звинувачення в тому, що вони нібито взяли участь у поваленні однієї з опор залізничної колії, проте з боку РФ офіційного підтвердження цьому не було.

Офіс омбудсмена дізнався про підлітків у момент, коли вони проходили в Росії у статусі свідків у справі про диверсію на залізниці. Тоді ж представники України намагалися повернути дітей і вели переговори з РФ.

"Ми вели переговори, щоб повернути цих двох хлопців до 1 червня — Дня захисту дітей. Але росіяни не віддали", — розповів виданню Кононенко.

За його словами, після інформації в ЗМІ про загибель підлітків офіс омбудсмена надіслав листа російській омбудсменці Тетяні Москальковій і попросив спростувати або підтвердити інформацію, проте досі не отримав відповіді.

Також Кононенко уточнив, що українська сторона не прагне повернути тіла загиблих підлітків на підконтрольну територію, оскільки їхні родичі перебувають у Бердянську та хочуть поховати своїх близьких там же.

Трагічна загибель молодих українців

Нагадаємо, 24 червня стало відомо, що на території Бердянська загинули двоє підлітків. Один із них, Тігран Оганнісян, опублікував відео, де показав зброю та сказав останні слова: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

Служба розшуку дітей поінформувала, що Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова російські окупанти піддали тортурам. Загарбники звинувачували двох підлітків у підготовці диверсії на мелітопольській залізниці. Після знущань вони вбили неповнолітніх.

26 червня стало відомо, що підлітки з окупованого Бердянська Тігран Оганнісян і Микита Ханганов могли дійсно організувати атаку на російських військових.

27 червня з'явилася інформація, що батькам Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова дозволили поховати вбитих підлітків.