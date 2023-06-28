У Франції пройшли перші випробування гіперзвукового ширяльного апарата VMaX

У перспективі апарат може бути встановлений на кораблях ВМС країни як елемент протиракетної оборони для нанесення ударів по рухомих цілях.

У Франції 26 червня успішно пройшло перше випробування нового зразка гіперзвукового глісадного апарата (HGV) VMaX. Цей експериментальний маневрений апарат може мати застосування у військово-морських силах для завдавання ударів по рухомих морських цілях. Про це повідомила пресслужба Головного управління озброєнь Міністерства збройних сил Франції (DGA).

Запуск було здійснено з використанням геофізичної ракети як розгінної частини, його оголосили успішним, ідеться в повідомленні.

Зазначається, що перший зразок містив на борту безліч технологічних інновацій. Його льотне випробування, проведене на дуже складній траєкторії великої дальності, стало безпрецедентним технічним завданням, що готує майбутнє національної дорожньої карти Франції в галузі гіперзвуку.

Запуск апарата відбувся на випробувальному ракетному полігоні DGA в Біскарроссе на півдні Атлантичного узбережжя Франції. Наразі проводять технічний аналіз численних даних, зібраних під час випробувань VMaX, щоб винести уроки для майбутніх експериментальних польотів.

Очевидці в мережі опублікували кадри слідів, залишених у небі під час випробувань.

Що відомо про проєкт HGV

Гіперзвуковий ширяльний апарат (HGV) — це тип боєголовки для балістичних ракет, які можуть маневрувати й ширяти з гіперзвуковою швидкістю (понад 5 Махів). Він використовується спільно з балістичними ракетами для істотної зміни їхньої траєкторії після пуску.

Зі свого боку VMaX розшифровується як Véhicule Manœuvrant Expérimental або "експериментальний маневрений апарат". У перспективі він може розміщуватися на кораблях ВМС Франції для завдавання ударів по рухомих цілях. За словами начальника штабу ВМС Франції адмірала П'єра Вандьє, апарат може стати частиною протиракетної оборони, розміщеної на фрегатах до 2027 або 2028 року.

"Гіперзвукова загроза є для нас важливим фактором. Наявність ракет цього типу необхідна в морській битві сьогоднішнього та завтрашнього дня. Китайці та меншою мірою росіяни вже розробили низку гіперзвукових озброєнь, але ми також працюємо на національному рівні над темою надшвидкісних ракет", — заявив Вандьє.

Раніше повідомлялося, що в Ірані представили першу гіперзвукову балістичну ракету Fattah. Розробники стверджують, що вона зможе розвивати швидкість до 18 000 км/год, а також долати будь-яку систему ППО.