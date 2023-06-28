Втратили 3 роти вояків і 10 одиниць техніки: ЗСУ покошмарили окупантів на одному з напрямків

Окупанти втратили 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", САУ 2С1 "Гвоздика", РСЗВ БМ-21"Град", автомобільну техніку і 5 складів БК.

На Таврійському напрямку російські окупанти забули про спокій. Їм постійно "прилітає" від артилеристів та ракетників Сил оборони, а українська піхота зухвало вибиває їх з позицій. Про ситуацію на цій ділянці фронту за минулу добу розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його інформацією, за останні 24 години підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України виконали 1222 вогневих завдання, а втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 3 роти бійців. Також українські захисники "відмінусували" в окупантів два десятки техніки.

"Просування наших сил триває. Маємо часткові успіхи, противник місцями відступає, а наші воїни вирівнюють фронт. Знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", реактивна система залпового вогню БМ-21"Град" та автомобільна техніка", — йдеться в повідомленні.

Олександр Тарнавський додав, що в результаті роботи українських захисників в окупанів на Таврійському напрямку стало на 5 складів БК менше.

Нагадаємо, що бійці 47-ї ОМБр "Маґура" ЗСУ штурмували ворожі позиції та вибили звідти окупантів. Захисники змушені залишатися у ворожих окопах, буквально усіяних тілами росіян.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ мають ініціативу під Бахмутом та контрнаступають на 4 ділянках. Сили оборони скористалися заколотом Пригожина в РФ і активізували контрнаступальні операції на Бахмутському напрямку та в районі Оріхова на Запоріжжі.