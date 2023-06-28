Переговори про ЗАЕС і саміт НАТО: президент Польщі прибув з неанонсованим візитом до Києва

Польський, український і литовський лідери обговорять російську загрозу теракту на Запорізькій АЕС і підготовку світових лідерів до липневого саміту НАТО.

З неанонсованим раніше візитом до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда, де він має намір провести переговори зі своїм українським колегою Президентом Володимиром Зеленським. Про це в середу, 28 червня стало відомо з повідомлення у Twitter канцелярії польського президента.

"Переговори з президентом Зеленським пов'язані зі святкуванням Дня Конституції України, а також із консультаціями з приводу поточної ситуації на фронті, зокрема про загрозу російського нападу на Запорізьку АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО", — повідомляє відомство.

Також до Києва з неоголошеним візитом прибув і президент Литви Гітанас Науседа. Дуда і Неуседа візьмуть участь у святкуванні 27-річної річниці Дня Конституції.

Нагадаємо, у середу 28 червня президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції України. У своєму відеозверненні він наголосив, що Україна — суверенна, демократична і правова держава і такою була, є і буде.

Нагадаємо, вчора лідери держав-членів НАТО провели брифінг, пов'язаний з оцінкою ситуації щодо переміщення "вагнерівців" до Білорусі. Польський лідер Анджей Дуда також сказав, що ситуація "серйозна і дуже тривожна" і вимагає "сильних рішень".

Президент Литви зі свого боку зазначив, що в такому разі всі сусідні з Білоруссю країни можуть зіткнутися з іще більшою небезпекою нестабільності