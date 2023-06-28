Перемога у війні все ближче: Зеленський пропонує ідею доктрини для України

За словами президента України, РФ програє в усіх аспектах війни, що наближає нашу перемогу.

В України виникає потреба в розробці доктрини, яка визначить ключові аспекти майбутнього країни. Це зумовлено тим, що Україна перебуває на шляху до перемоги у війні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка йде до перемоги. І для України-переможниці", — сказав він.

За висловлюванням президента, ця доктрина має охоплювати всі важливі аспекти, що стосуються України та майбутнього українців.

"І нам самим, і нашим сусідам, і кожному у світі. Ми потребуємо нової системи, нових правил, нових можливостей", — запевнив Зеленський.

На думку Зеленського, у всіх своїх зусиллях Росія зазнає невдач, і це вже не просто мрія, а реальність. Він також підкреслив, що навіть нині, незважаючи на війну, яку ведуть, українці продовжують рухатися шляхом змін.

"І я впевнений, що перший день миру після цієї війни, перший день нашої заслуженої перемоги стане і першим днем подальшої швидкої трансформації України. Основ нашого з вами життя, наших інституцій, економічних практик, соціальних звичок, політик і повсякденності. Те, що ми не можемо поки що змінити зараз, в умовах війни, ми змінимо в процесі нашого відновлення. Нашої трансформації. Ми створимо нову і набагато сильнішу Україну", — констатував він.

Зеленський зазначив, що якою бути Україні-переможниці "визначимо всі разом, так само як разом захищаємо свободу і незалежність".

"Це справедливо. Конституція України встановлює, що президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності та додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Президент України є гарантом стратегічного, європейського та євроатлантичного курсу нашої держави", — резюмував президент.

Зеленський уточнив, що для виконання цих норм він і пропонує на загальнонаціональному рівні обговорити основи, основні орієнтири майбутньої української доктрини.

"Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні після перемоги", — додав він.

22 червня повідомлялося про те, що ЗС РФ втрачають більше техніки навіть під час контрнаступу ЗСУ. За даними аналітиків Oryx, від початку війни Росія втратила 10 741 одиницю техніки, тоді як Україна втратила 3 723 одиниці.

Також, Фокус писав про те, що ЗСУ створюють умови для головного удару контрнаступу. За словами аналітиків ISW, про успіх українського контрнаступу не слід судити за змінами в контролі над місцевістю. Так, ЗСУ можуть планувати виснажити російські війська перед головним ударом.