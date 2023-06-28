Космічна гонка озброєнь: США зміцнюють потенціал на орбіті через загрози з боку Китаю

Американські військові вважають, що Китай активно розширює свої власні військові космічні можливості, щоб мати можливість поборотися зі США в потенційному конфлікті.

Американські військові мають намір серйозно підійти до вирішення питання про нарощування потенціалу в галузі космічної оборони на тлі загроз з боку КНР. Генерал-майор Девід Міллер у зв'язку з цим заявив, що космічним силам США терміново необхідно розробити широкий спектр наступальних і оборонних озброєнь, що базуються на орбіті, щоб протистояти Китаю. Про це повідомляє видання Breaking Defence.

"Ми повинні припинити суперечки про те, чи це є областю бойових дій, припинити суперечки про те, чи є там зброя, і перейти до питання про те, як ми відповідально, в рамках спільних і об'єднаних сил, стримуємо конфлікт, який ніхто не хоче бачити", — зазначив Міллер.

За його словами, залишається під питанням, чи зможуть американські сили перемогти в потенційному конфлікті з Китаєм у космосі, тому необхідно знайти, зафіксувати і позбавити будь-якого противника ініціативи.

Автори публікації зазначили, що у США існує конкретна космічна доктрина. Зокрема згадується документ "Створення протикосмічного потенціалу космічних сил США: Імператив для оборони Америки", у якому йдеться про те, що США потребують власних протикосмічних спроможностей, щоб протистояти цим загрозам та утримувати Китай і Росію від застосування такої зброї.

"Визнання космосу областю бойових дій означає, що будь-які серйозні зусилля щодо забезпечення космічної безпеки повинні включати космічну зброю", — йдеться в документі.

Крім того, в документі наголошується, що Китай швидко розширює свої власні військові космічні можливості — такі, як супутники розвідки, спостереження, зв'язку тощо, щоб мати змогу битися з американськими військовими в потенційному конфлікті.

Космічні ж сили США через це потребують наступальної зброї, щоб позбавити НВАК переваг, які вона отримає від цих нових можливостей, що ставлять американські сили під удар.

Раніше Фокус ознайомив читачів з доповіддю вчених Ребекки Рісман і Джеймса Вілсона, в якій йдеться про сценарії і вигляд космічних воєн у найближчому майбутньому. На думку фахівців, публіка навряд чи вразиться космічними баталіями, адже "картинка" того, що відбувається, істотно відрізнятиметься від того, що можна побачити в художніх фільмах на цю тему.