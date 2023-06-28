РФ не буде місця в ООН: Зеленський заговорив про трансформацію світу протягом 10 років

За словами глави держави, Кремль продовжує бути присутнім в організаціях, які мають захищати світ від агресії та зловживає своїм становищем. Активісти створили петицію, яка має покінчити з цим назавжди.

Президент України Володимир вважає, що країні необхідна радикальна і повна трансформація, яка відбудеться протягом наступних 10 років. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді 28 червня.

За його словами, протягом наступного десятиліття, яке буде вкрай складним для нашої країни і планети загалом, має відбутися трансформація всього світу, і світовий порядок має змінитися.

Дуже показовим, на думку президента України, є той факт, що Російська Федерація досі має місце в ООН. Це дає їй своєрідний вплив на речі, які відбуваються, і не дозволяє організації повною мірою боротися з агресією, яку розпочав щодо України Кремль.

"На жаль, агресор досі присутній в організаціях, які мають захищати від агресії. Зокрема, це ООН, де Росії досі дозволено мати вплив у тих чи інших структурах і де Росія зловживає місцем постійного члена Радбезу та правом вето, яке вона захопила, порушуючи статут ООН", — каже Володимир Зеленський.

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Незаконне перебування РФ в ООН: петиція

Наразі світова спільнота має зайнятися питанням того, щоб позбавити Російську Федерацію постійного місця в організації, яка має боротися з невиправданими агресіями у світі.

Для цього було створено спеціальну петицію під назвою "Геть РФ з ООН", яка набрала вже понад 346 тисяч голосів, але цього все ще мало. Щонайменше один мільйон підписів дасть гарантію, що світові ЗМІ будуть більш активно висвітлювати цю проблему.

"Нам випав історичний шанс покінчити з найбільшим обманом в історії міжнародної політики — незаконним перебуванням Російської Федерації у складі ООН. Вигнати Росію з ООН і Радбезу! Право на вето — не може бути правом на вбивство", — йдеться в тексті петиції.

Президент України закликав світову спільноту розв'язати проблему з перебуванням РФ в ООН Фото: Скриншот

Варто зазначити, що в разі, якщо Кремль втратить місце в ООН, це дасть змогу організації запровадити проти них санкції, що матиме свої наслідки для Росії.

Нагадаємо, 22 червня повідомлялося про те, що ООН внесла російську армію до "ганебного списку" через убивства дітей в Україні. За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, він був особливо шокований великою кількістю вбитих і покалічених дітей, а також атаками російських військових на школи і лікарні.