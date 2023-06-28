Чекає "сюрприз": у НАТО анонсували новини для України на саміті у Вільнюсі (відео)

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що лідери країн-членів незабаром можуть прийти до єдиного рішення щодо членства України в організації.

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас анонсувала "сюрприз" щодо членства України в НАТО. Про це вона заявила в середу, 28 червня, на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Я впевнена, що єдина дієва гарантія безпеки для України — це членство в НАТО. Однак я не хочу передбачати сюрприз, який буде розкрито на саміті у Вільнюсі", — заявила Каллас.

Зі свого боку, Столтенберг висловив упевненість у тому, що лідери, які зібралися на зустрічі, "прийдуть до єдиного рішення" щодо приєднання України до НАТО.

"Ще рано робити припущення про результати саміту. Зараз відбуваються консультації, як зазвичай під час ухвалення важливих рішень. Однак я абсолютно впевнений, що лідери, які зібралися на саміті, прийдуть до єдиного рішення щодо того, як відреагувати на очікування України щодо її членства", — наголосив генеральний секретар.

Нагадаємо, 28 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО гарантуватиме, що в регіоні пануватимуть мир і свобода.

Нагадаємо також, генсек НАТО Єнс Столтенберг 21 червня заявив, що на Україну очікують хороші новини щодо перспектив членства України в Альянсі.