У Раді пояснили, хто з військових отримає виплати від 30 до 100 тисяч гривень (відео)

Військовослужбовців, які зараз перебувають в бойових умовах, а також бійці, що отримали поранення, можуть претендувати на виплати.

Українські військові отримають від 30 до 100 тисяч гривень виплат за певних обставин. Заступник Голови Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв для телеканалу "Рада" повідомив подробиці.

З його слів, виплати будуть здійснюватися для тих, військовослужбовців, які зараз перебувають в бойових умовах. Йдеться й про ту кількість днів, які вони беруть участь у бойових діях.

Також виплачуватимуть кошти людям, які отримали поранення і визнані ВЛК тимчасово недієздатними або обмежено дієздатними. Це стосується й тих військових, які не можуть бути демобілізовані. Вони отримуватимуть 20100 гривень на місяць.

Виплати від 30 до 100 тисяч військовим в Україні

Верховна Рада України 28 червня підтримала законопроєкт №9342, який передбачає повернення додаткових виплат для українських військових. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, за відповідні норми закону проголосувало 311 депутатів, які були присутні в залі українського парламенту.

Що стосується строковиків і курсантів, крім доплати вони також отримають відпустку в розмірі 30 днів протягом року. Олексій Гончаренко окремо додав, що оптимальним було б повернення доплати в розмірі 30 тисяч гривень абсолютно для всіх військових.

Нагадаємо, 30 квітня у Кабміні заявили, що деяким українським громадянам дозволили отримувати зарплату замість військових. Переоформити на себе виплату їхніх зарплат можуть сім'ї українських захисників, якщо підтвердиться факт зникнення військовослужбовця. Бланк заяви можна отримати безпосередньо у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або в регіонального координатора Уповноваженого за зниклими безвісти.