Заколот "Вагнера" вже впливає на командування ЗС РФ, а з Пригожиним ще не домовилися, — ISW

За словами аналітиків, у РФ кажуть, що почалися масштабні чистки серед топофіцерів — чимало командирів уже проходять тести на лояльність режиму. Цим займається підконтрольна Кремлю ФСО.

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і білоруський політик Олександр Лукашенко ще не повністю обговорили деталі своєї угоди. Про це 28 червня заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться про те, що, згідно з моніторинговими групами з Білорусі, 27 червня літак Пригожина вилетів з аеродрому Мачулищі в напрямку Росії. Аналітики хоч і не змогли підтвердити, чи справді очільник "вагнерівців" повертався до РФ, але припустили, що він міг обговорювати додаткові деталі угоди, укладеної білоруським з Лукашенком і Путіним.

За словами аналітиків, поки важко сказати, чи почалося будівництво таборів "вагнерівців" на території Білорусі. Однак є відомості, що близько 1000 найманців разом із Пригожиним вирушили до Білорусі.

Також, як пишуть експерти, військовий заколот Пригожина вже впливає на структуру військового командування ЗС РФ. Так, у РФ кажуть, що почалися масштабні чистки командного складу, багато командирів уже проходять тести на лояльність режиму. Цим займається Федеральна служба охорони (ФСО).

ЗМІ опублікували знімки можливої бази ПВК "Вагнер" у Білорусі. За даними білоруських журналістів, днями стало відомо про ремонт занедбаної військової частини в селі Ціль Осиповицького району. Місцеві жителі стурбовані ймовірною присутністю найманців поблизу їхнього населеного пункту.

Крім того, журналісти розповіли як чиновники РФ "зустрічали" заколот Пригожина. За словами журналістів, ще з вечора п'ятниці 23 червня деякі цивільні чиновники почали виїжджати з Москви. Інших вирішили озброїти, щоб захищати режимні об'єкти від найманців.