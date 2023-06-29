"ЗСУ застосовували гранатомети": у РФ заявили про обстріл КПП "Шебекіно" на Бєлгородщині

Як стверджують російські пропагандисти, Сили оборони України нібито також застосували міномети калібру 120 мм для ведення вогню по контрольно-пропускному пункту.

У Бєлгородській області Росії знову неспокійно. Автомобільний пункт пропуску "Шебекіно" зазнав обстрілів збоку ЗСУ. Про це повідомляють у російському телеграм-каналі Shot.

"ЗСУ знову обстріляли автомобільний пункт "Шебекіно" в Бєлгородській області. За нашими даними, атаку вели напередодні з гранатометів СПГ-9 і АГС-17. Також по МАПП було випущено 11 мін калібру 120 мм", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що атака була "безуспішною". Руйнувань не зафіксовано, постраждалих унаслідок атаки теж немає.

Нагадаємо, що губернатор Псковської області РФ Михайло Ведерніков повідомив, що під час боїв біля Шебекіна загинули 14 солдатів армії РФ. Ідеться про втрати росіян унаслідок атаки "ДРГ" на Бєлгородську область РФ, яка сталася на початку червня. Російський чиновник згадав про десятьох військових, які потрапили в полон до "псевдоросійських терористичних організацій".

Раніше повідомлялося, що з Шебекіна втекли 87 чиновників. У Росії припустили, що чиновники накивали п'ятками через складні умови для проживання та зруйноване житло. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков дав доручення всіх співробітників міської адміністрації повернути в Шебекіно до 26 червня.