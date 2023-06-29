Збитий "вагнерівцями" Іл-22М може впливати на масштаб операцій РФ, – розвідка Британії

В короткостроковій перспективі у ПКС РФ може бути шок й погіршення морального духу, а в довгостроковій — втрата навіть одного літака, ймовірно, підірве здатність Кремля координувати операції.

24 червня найманці ПВК "Вагнер" збили рідкісний російський літак Іл-22М, який має великий вплив на організацію російських операцій. Про це 29 червня повідомила розвідка Великої Британії.

Окрім рідкісного літака Іл-22М "вагнерівцівці" збили декілька вертольотів. Проте саме літак має велику цінність для російської армії. Як пишуть в британській розвідці, у Повітряно-космічних силах РФ усього було до 12 Іл-22. Вони використовуються як для бортового керування, так і для виконання завдань з радіорелейної передачі, тобто ретранслятора сигналу.

У британській розвідці стверджують, що літаки Іл-22 зіграли ключову роль в організації російських окупаційних сил у війні проти України. Відтак вони є цінними активами, які виконували завдання далеко від українських систем ППО в безпечному для них російському просторі.

Звіт британської розвідки 29 червня

Втрата Іл-22, ймовірно, матиме негативний вплив на повітряні та наземні російські операції. У короткостроковій перспективі моральний дух російських Повітряно-космічних сил може постраждати через психологічний шок, бо в літаку загинув весь екіпаж. Проте у довгостроковій перспективі існує ймовірність, що поточний рівень завдань, ймовірно, доведеться зменшити, щоб безпечно керувати флотом, що залишився. Відтак у британській області припускають, що втрата літака підірве здатність РФ командувати своїми силами та координувати їхні дії, особливо в періоди інтенсивних операцій.

Нагадаємо, 28 червня росЗМІ опублікували лиця та посади членів екіпажу збитого Іл-22. Серед них полковники та капітани.

29 червня в ISW припустили, що заколот "Вагнера" вже впливає на командування ЗС РФ, а з Пригожиним ще не домовилися.