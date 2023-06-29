Український військовий збив російський Су-25 із ПЗРК "Ігла" (відео)

Ворожий літак намагався "втекти" від ракети, але на відео чітко зафіксовано момент ураження штурмовика.

Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" підбили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє пресслужба бригади.

28 червня бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону збили штурмовик ПКС РФ Су-25 із радянського переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". На кадрах із камери оператора ПЗРК видно, як спочатку Су-25 пролітає над горизонтом, а потім у його бік випускається зенітна ракета. У певний момент видно, як ракета доходить і уражає штурмовик.

Згідно з даними проєкту Oryx, із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти втратили вже 29 літаків Су-25, які потрапили на фото чи відео. Реальні показники можуть бути вищими.

Станом на 29 червня в Генштабі ЗСУ повідомляють, що всього було збито 315 літаків і 308 гелікоптерів російських загарбників.

Нагадаємо, 8 травня росЗМІ повідомили, що в РФ анонсували модернізацію штурмовика Су-25. Літак отримає нове озброєння та низку інших змін після досвіду використання на війни проти України.

21 червня ЗМІ писали, що Україна отримала від західних партнерів 45 радянських винищувачів і штурмовиків.