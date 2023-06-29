Мобілізація в Україні: Верховна Рада розширила список призовників (фото)

Зміни торкнулися тих українців, під опікою яких перебувають родичі з інвалідністю першої та другої груп.

В Україні розширили список осіб, які підлягають мобілізації. Нововведення прописані в законопроєкті № 9342, який у другому читанні затвердила Верховна Рада 28 червня.

Поправка, що дає змогу мобілізувати додаткові сили, необхідні ЗСУ, була прописана в проєкті закону, який повернув доплати військовим. Йдеться про законопроєкт № 9342 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

До внесення змін в абзаці 11 частини 1 статті 23 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 йшлося про таке:

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані опікуни особи з інвалідністю, яка визнана судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, потребує постійного догляду, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд".

Рада посилила правила отримання відстрочки від мобілізації

Під час розгляду документа в другому читанні Давид Арахамія і Мар'яна Безугла внесли свою поправку, яку схвалили інші парламентарії:

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані опікуни особи з інвалідністю, яка визнана судом недієздатною; особи, які зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, за умови, що в таких осіб з інвалідністю немає інших працездатних осіб, які, відповідно до законів, зобов'язані їх утримувати".

Рада посилила правила отримання відстрочки від мобілізації

Таким чином, парламентарії посилили правила надання відстрочки військовозобов'язаним під час загальної мобілізації. Тепер наявність родичів з інвалідністю не звільняє від призову за умови, що є інші члени сім'ї, які зможуть доглядати за такою людиною

Нагадаємо, раніше українцям пояснювали, чи можуть студентів іноземних ВНЗ мобілізувати до ЗСУ. За словами юристів, студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, не підлягають мобілізації. У статті 23 Закону України про мобілізацію нічого не сказано про країну навчання або інші обмеження.

Декількома днями раніше в ТЦК розповіли, кого першими призвуть до армії в липні. Під час мобілізації громадян особлива увага приділяється стану здоров'я призовників. Пріоритет віддається молодшим категоріям військовозобов'язаних, щоб забезпечити наявність достатньої кількості фізично придатних до служби солдатів.