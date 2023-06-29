40 тисяч доларів і танк стає БМПТ: як ЗСУ використовують трофейні Т-62, – Forbes

Бійці затрофеїли щонайменше 45 Т-62. Через застарілу гармату та рідкісний калібр башту знімають й роблять захищений БТР для військових.

За 16 місяців повномасштабної війни РФ проти України ЗСУ захопили щонайменше 45 застарілих танків Т-62. Проте їх змогли використовувати в іншому вигляді. Про це повідомляє Forbes.

Україна не коливається щодо використання трофейної техніки. На ній затирають російські позначки, наносять українські й повертають машини назад в бій.

Проте коли справа доходить до 60-річних Т-62, то тут є винятки. І справа не в тому, що ЗСУ відмовляються від старих машин, бо зі Словенії Україна отримала 28 танків M-55S, які є глибоко модернізованими Т-55.

Одна з причин використання M-55S — це сучасна 105-мм гармата, до якої підходять натівські боєприпаси, а російські Т-62 мають старі 115-мм гармати, до яких є мало снарядів. Тому інженери переробляють Т-62 на інженерні машини чи БМПТ.

З Т-62 знімають башту й зашивають її бронею. Цим займаються волонтери, і щоб переобладнати один танк потрібно близько 40 тисяч доларів. Без башти та гармати залишається 33-тонний корпус із дизельним двигуном на 580 к.с. Всередині є багато вільного простору, щоб влаштувати більше бійців. Також на машину додають кулемети і так створюється БТР чи БМПТ.

100-мм бронювання це небагато для танків, але втричі більше, ніж на БТРах по типу М-113. Тому машина може захистити екіпаж. У виданні такі БМП назвали Frankenvehicles, що можна перекласти як Франкенштейнмобілі.

Нагадаємо, 30 травня ЗМІ писали, що з трофейних Т-62 роблять БМПТ. Для цього на них встановлюють інший бойовий модуль.

23 червня у мережі показали, як артилерійський удар проломив башту російського танку Т-62.