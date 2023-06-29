"Поховання не відбулося": батькам убитих у Бердянську підлітків не віддали тіла, — ЗМІ

За словами голови міської військової адміністрації Вікторії Галіцiної, росіяни знову не виконали обіцянки, і ніхто не знає, як розвиватимуться події далі.

Батькам загиблих у Бердянську двох підлітків місцева "влада" відмовилася повертати тіла дітей. Похорон організувати не вдалося. Про це розповіли мама Тиграна Оганнісяна і голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцiна в коментарі виданню "Суспільне" 29 червня.

За останньою інформацією, російські окупанти відмовилися віддавати тіла вбитих хлопців Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Противник знову не виконав свої обіцянки.

У четвер, 29 червня мало відбутися прощання з підлітками, проте його знову доведеться перенести.

"Поховання не відбулося. Що буде далі — наразі не відомо", — ідеться в повідомленні.

Більше інформації про те, як проходять переговори з російськими окупантами — немає. Коли противник усе ж таки передасть тіла загиблих хлопців — також невідомо. Залишається тільки чекати.

Убивство підлітків у Бердянську: що відомо

24 червня російські ЗМІ почали писати про те, що в Бердянську загинуло двоє підлітків. Одним із них є Тигран Оганнісян. Перед смертю він опублікував відео зі зброєю в руках, де виголосив свої останні слова. Він розумів, що живим окупанти його не відпустять.

"Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні", — заявив підліток, який попри окупацію продовжив боротьбу з противником.

За інформацією правозахисників, обох хлопців застрелили російські снайпери, а тепер "влада" не дає рідним нормально попрощатися зі своїми дітьми.

Нагадаємо, 26 червня омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни не повернули тіла підлітків. Він назвав убивство Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова позасудовою стратою.

27 червня в Бердянській міській військовій адміністрації заявили, що батькам убитих снайперами РФ підлітків не дають побачити тіла їхніх дітей. Мати вбитого підлітка згадала, що за півгодини до смерті вона говорила із сином телефоном і той переконав її, що з ним усе гаразд.