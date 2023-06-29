Результат негативний: армія РФ втрачає території в Херсонській області, — росЗМІ

У Міністерстві оборони Росії заявляють, що території Херсонської області в районі Антоновського мосту перебувають під контролем армії РФ. При цьому, пропагандисти заявляють, що Україна відвоювала цю ділянку.

Після численних закидів Z-каналів і військових Міноборони у слабкій підтримці військових у Херсонській області Сергій Шойгу вирішив розставити всі крапки над i. Замість запитуваних авіаударів і взуття для атаки військових, які ходили відбивати атаки босоніж, Міноборони випустило ролик, у якому стверджується, що весь берег річки Дніпро в районі Антоновського мосту під надійним захистом російських військ. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

За даними видання, відомство Сергія Шойгу використовувало для оформлення посту в Telegram інтерв'ю "РИА Новости" з начальником штабу полку на псевдо "Белый" про ситуацію біля Антонівського мосту, але вирізало з нього шматок про те, що українські військові берег Дніпра і міст захопили.

"Ми наносимо по противнику вогневе ураження, проводяться розвідувально-пошукові дії. Планомірно систематично їх [ЗСУ] знищуємо. На нашому березі їх не було і немає!" — говорить у ролику Міноборони начальник штабу полку з позивним "Білий".

У повному інтерв'ю "Білий" визнав, що ЗСУ зуміли зайняти територію під мостом і зруйновані будівлі, використовуючи рельєф місцевості та перевагу артилерії на цій ділянці.

Водночас Z-канал "Romanov Лайт" писав, що ЗСУ контролюють Дачі, Голу Пристань і групою близько 50 осіб район мосту під Олешками.

"Рота Z, яку позавчора намагалися відправити на їхній штурм (двоє були без взуття від слова зовсім) — результат спроби, м'яко кажучи, негативний). <...> Роботу нашої авіації на ділянці можна охарактеризувати, як ВСЕ мимо", — пише Володимир Романов.

Нагадаємо, що в західній частині Донецької області Сили оборони України зайняли нові позиції вздовж лінії Рівнепіль-Старомайорське, а також мають просування до Приютного.

Раніше повідомлялося, що на тлі успіхів Сил оборони російські окупанти в Маріуполі готуються до втечі. План "евакуації" ЗС РФ та окупаційна адміністрація затвердили ще 2 тижні тому.