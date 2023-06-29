ЗСУ "засвітилися" на лівому березі Дніпра і просунулися на Запоріжжі та Донеччині, — ISW (карта)

На заході Донецької області Сили оборони зайняли нові позиції вздовж лінії Рівнопіль-Старомайорське та просунулися до Приютного. Також ЗСУ мають успіхи поблизу Кліщіївки.

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Українські захисники провели кілька розвідувальних атак на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а також просунулися у Донецькій та Запорізькій областях. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 28 червня. —

Ситуація на Луганщині

28 червня ЗСУ та ЗС РФ проводили обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. Генштаб України повідомив, що росіяни вели невдалі наступальні дії поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної). Російський мілблогер 27 червня заявив, що ЗС РФ успішно атакували українські позиції поблизу Кремінної. 28 червня Міноборони Росії заявило, що російські сили відбили українські атаки поблизу Кузьминого (3 км на південний захід від Кремінної), Григорівки (11 км на південь від Кремінної) і Веселого (30 км на південь від Кремінної).

Ситуація на Донеччині

Обидві сторони вели бої навколо Бахмута, а Сили оборони України просунулися на північ від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та вели наступальні дії на Бахмутському напрямку в районі Роздолівки, Залізнянського, Парасковіївки, Берхівки, Кліщіївки та Курдюмівки. За повідомленням російських військових блогерів, ЗСУ просунулися поблизу Кліщіївки та вели обстріли по всій лінії зіткнення від Яковлівки до Курдюмівки. Вони також повідомили, що ЗС РФ відбили українські атаки біля Васюківки і Роздолівки та поблизу Соледара.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня та 26 червня, показують, що російські війська просунулися на захід від Дубово-Василівки (приблизно 6 км на північний захід від Бахмута). Російські джерела стверджували, що ЗС РФ просунулися поблизу Берхівки, а у Генштабі України повідомили, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Роздолівки, Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки. Російські мілблогери повідомили, що ЗС РФ провели невдалу атаку біля Первомайського та проводять штурми від Мар’їнки із захоплених позицій у Зверинецькому укріпрайоні.

ЗС РФ завдали удару по кварталу і кафе Краматорська Донецької області в ніч проти 27 червня.

"Російські джерела намагалися виправдати удар по місту тим, що, мовляв, там перебували українські командири, хоча ISW не знайшло доказів на підтвердження цього твердження. Російські війська, ймовірно, порушили міжнародне право, здійснивши невибірковий напад на цивільну інфраструктуру", — зауважили аналітики Інституту вивчення війни.

Південна вісь

На заході Донецької області тривали бойові зіткнення. ЗСУ вели атаки в районі Рівнополя в напрямку Старомайорського і зайняли нові позиції вздовж лінії Рівнопіль-Старомайорське та просунулися до Приютного.

У західній частині Запорізької області Сили оборони продовжували наступ і намагалися просунутися вздовж лінії П’ятихатки-Жеребрянки, а підрозділам ЗС РФ довелося відбивали атаки українських військ на цьому напрямку.

За повідомленням російських джерел, Сили оборони провели розвідку на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту. У Міноборони Росії стверджували, що артилеристи ЗС РФ знищили українську ДРГ, яка намагалася висадитися на східний берег біля Антонівського мосту, а також повідомили про те, що не російська авіація намагалася завдати ударів по українських позиціях у цьому районі, але безуспішно, оскільки ЗСУ розгорнули там зенітно-ракетні комплекси С-300.

Сили оборони 27-28 червня обстріляли тилові райони Запорізької області. Вибухи лунали поблизу Приморська, Кам'янки та в окупованому Мелітополі.

Нагадаємо, що Сили оборони покошмарили окупантів на Таврійському напрямку. Російські загарбники зазнали втрат у три роти, а також втратили зо два десятки техніки.

Раніше повідомлялося, що бійці 47-ї ОМБр вибили росіян з їхніх позицій на Запорізькому напрямку.