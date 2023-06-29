Під загрозою 300 тисяч людей: в Україні пройшли навчання на випадок теракту на ЗАЕС (фото, відео)

За словами глави МВС Ігоря Клименка, підготовка до можливого витоку радіації відбулася в трьох областях. Було залучено 8000 осіб, 350 одиниць спецтранспорту і 400 автобусів для евакуації.

У четвер, 29 червня, у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях відбулися масштабні навчання у зв'язку із загрозою катастрофи на Запорізькій атомній електростанції. Про це написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram.

Повідомляється, що о п'ятій ранку персонал відповідних служб було піднято за тривогою. Відпрацьовувалися дії на випадок витоку радіації з одного з енергоблоків Запорізької АЕС.

У навчаннях було задіяно приблизно 8000 осіб, а також 350 одиниць спецтранспорту та 400 автобусів для евакуації. Крім того, було залучено близько 200 додаткових патрулів Нацполіції.

Як зазначає Клименко, окупована росіянами ЗАЕС несе потенційну небезпеку. За найгіршим сценарієм обов'язковій евакуації підлягають близько 300 тисяч людей із Дніпропетровської та Запорізької областей.

У МВС відпрацювали евакуацію населення

Пізніше очільник МВС додав, що в рамках тренувальних заходів було розгорнуто контрольно-санітарні пости для перевірки транспорту. Вони призначені для визначення радіаційного фону, а також для огляду та обробки машин і евакуйованих громадян.

У навчаннях було задіяно приблизно 8000 осіб

Нагадаємо, що соціологічне опитування компанії Russian Field від 28 червня показало, що 16% громадян Російської Федерації вважають застосування ядерної зброї проти України прийнятним.

Фокус також писав про те, чим загрожує аварія на ЗАЕС і які регіони в небезпеці. Згідно з оцінкою еколога Тетяни Тимочко, площа радіаційного зараження в разі вибуху реактора Запорізької АЕС може досягти 2 млн кв. км.