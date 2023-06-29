Доказова база для суду в Гаазі: Чехія зареєструвала 3500 військових злочинів в Україні

Українські біженці розповідають, як вони стали свідками атак росіян на лікарні, соціальні установи, школи.

Головний прокурор Чеської Республіки Ленка Брадачова повідомила, що чеські поліцейські та празькі прокурори займаються військовими злочинами, вчиненими під час війни в Україні проти місцевого населення. На сьогоднішній день вони розглянули близько 3500 таких злочинів, пише 420on.

Із них 700 випадків стосуються нападів на важливі цивільні об'єкти — лікарні, соціальні установи, школи. "Це об'єкти, які заборонено атакувати у воєнний час", — сказала Брадачова.

Головний прокурор зазначила, що зараз до Чехії вже не приїжджає так багато українських біженців, які могли б бути свідками або жертвами воєнних злочинів. "Це вже не та хвиля, яка була на початку конфлікту, коли тут була велика кількість людей, які шукали захисту від війни", — сказала Брадачова.

Пробний запуск бази даних доказів

Великий обсяг інформації та доказів, зібраних поліцейськими під час війни, чи то відео, MMS і SMS-повідомлення, записи з місць подій, чи то свідчення безпосередніх свідків, передають зарубіжним партнерам, особливо в рамках Євроюсту (Європейської групи міжнародного кримінального співробітництва).

Остання вже запустила пробну версію єдиної бази даних для збору доказів, куди держави-члени, включно з Чеською Республікою, вносять і будуть вносити докази, щоб слідчі органи відповідних країн могли їх співставляти і обмінюватися ними.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі повинен буде постановити, чи достатньо цих доказів для пред'явлення обвинувачень і засудження можливих виконавців воєнних злочинів. Або, як альтернатива, буде створено спеціальний трибунал, який займатиметься безпосередньо тільки конфліктом в Україні.

"Такий міжнародний трибунал зараз активно обговорюють, і передбачають, що він може з'явитися, як це було у зв'язку з війною в колишній Югославії або після Другої світової війни зі створенням спеціального Нюрнберзького трибуналу", — зазначила Брадачова.

22 червня Фокус повідомляв про те, що Україна і Чехія спільно працюватимуть над ракетним двигуном AI-PBS-350. За інформацією розробників, двигун має відмінне співвідношення тяги і ваги. При вазі 51 кг він набирає розгін від холостого ходу до максимальної потужності менш ніж за 6 секунд.

Раніше, 2 березня, повідомлялося, що Чехія скоротить допомогу і скасує компенсацію за житло для біженців. Уряд Чехії підготував зміни до закону про допомогу українським біженцям Lex Ukrajina. У разі підтримки поправок до Lex Ukrajina Сенатом і президентом Чехії, нові правила набудуть чинності вже з квітня 2023 року.