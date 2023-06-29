Росіяни збудували греблю у Токмаку та можуть затопити місто у разі прориву ЗСУ, – Bellingcat (фото)

Під час зведення зазначеної дамби на Токмачці загарбники вже затопили райони нижче за течією, щоб, ймовірно, перешкодити просуванню підрозділів Збройних сил України.

Росія збудувала греблю у місті Токмак, що на Запоріжжі, та може розглядати тактику затоплення у разі успішного наступу української армії. Про це інформують розслідувачі Bellingcat.

Супутникові фото, які отримали фахівці проєкту, демонструють споруду на околицях окупованого українського міста. OSINT-аналітики вважають, що окупанти здатні затопити населений пункт, щоб не допустити до нього підрозділи Сил оборони України.

Незалежні спостерігачі згодні, що такі заходи росіян є частиною ширшої тенденції створення Росією перешкод водного характеру. Російські загарбники вже провели відповідну операцію з підривом Каховської ГЕС.

"Це призведе до підняття рівня води, заболочення і пересихання водосховищ", – йдеться у повідомлені.

Згідно зі знімками Planet від 6 червня, росіяни збудували дамбу, схожу на піщаний бар'єр. Локація розташована у межах їхньої оборони. За словами аналітиків, які посилаються на сліди шин, найімовірніше, греблю окупанти використовують як додатковий міст, хоча поруч проходить функціонуюча дорога P37.

Під час зведення зазначеної дамби на Токмачці загарбники вже затопили райони нижче за течією, щоб, ймовірно, перешкодити просуванню підрозділів ЗСУ. Це призведе до підняття рівня води, заболочення і пересихання водосховищ.

Підрив греблі Каховської ГЕС

Російську окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Внаслідок злочину постраждали населені пункти поблизу Дніпра. Точна кількість людей, який вбили росіян невідома, адже на окупованій частині Лівобережжя загарбники не проводили евакуацію та не дозволяли залишати межі населених пунктів. Внаслідок підриву греблі постраждало біорізноманіття Херсонщини.

Нагадаємо, 23 червня українцям показали, який вигляд має зруйнована Каховська ГЕС зараз. На супутникових знімках, зроблених американською компанією, видно, що Каховське водосховище перестало існувати, а Дніпро залишився у своєму старому річищі.