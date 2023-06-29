"Шляхів дуже багато": ексдепутат Держдуми анонсував відступ військ РФ

За словами Іллі Пономарьова, в Росії зараз ніхто не розуміє задуму українського командування, а розвідка боєм, яку проводять ЗСУ, може завершитися дуже сумно для Москви.

До кінця 2023 року ЗСУ РФ будуть безперервно відступати, оскільки шляхів до наступу у російських окупантів практично немає, а для відступу — безліч. Про це "Главреду" розповів координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"Шляхів до російського наступу практично немає, а шляхів до відступу дуже багато. Цей відступ і буде активно відбуватися", — заявив Пономарьов.

Утім, політик не впевнений, що Кремль називатиме свою втечу новими "жестами доброї волі", оскільки це звучатиме аж надто смішно.

"До кінця 2023 року ми будемо бачити безперервний відступ російських військ тут і там, це факт", — додав Пономарьов.

На думку колишнього депутата Держдуми, слабке місце Росії насамперед у бойовому дусі. Вона боїться українського наступу.

"І хвиля психологічної підготовки до початку потужної української наступальної операції, яка ось-ось почнеться, дуже лякала путінських солдатів — вони були готові розбігатися за найменшого прояву ознак того, що вона почалася", — розповів він.

Пономарьов зазначив, що через тривале очікування наступу ЗСУ, в Росії почалася зворотна хвиля — "мовляв, нічого не буде, а тому нема чого боятися".

"І зараз ніхто не розуміє задуму українського командування. Адже нібито йдуть якісь бої, якийсь наступ, але все це суто тактичне. Тому в Кремлі просто чекають, чим ця справа скінчиться", — сказав він.

За словами політика, розвідка боєм, яку зараз проводять Сили оборони України, може завершитися вельми сумно для ЗС РФ.

Довідка: Ілля Пономарьов — російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань, його повноваження були припинені достроково. Єдиний російський парламентарій, який голосував проти анексії Криму. У серпні 2014 року вимушено покинув Росію, з 2015 року перебуває у США. Пономарьов має громадянство України та володіє українською мовою.

Нагадаємо, 29 червня в Міністерстві оборони Росії заявили, що території Херсонської області в районі Антоновського мосту перебувають під контролем армії РФ. При цьому, пропагандисти заявляють, що Україна відвоювала цю ділянку.

Цього ж дня екскомандир "Азова", майор ЗСУ Максим Жорін розповів, що на Бахмутському напрямку ведуться інтенсивні бої як на флангах, так і в самому місті. Сили, які беруть участь у конфлікті, ведуть цілодобові операції з метою контролю над територією і досягнення своїх стратегічних цілей.