Чекає "сигнал": Зеленський може не приїхати на саміт НАТО у Вільнюсі, — ЗМІ

За словами заступника голови ОП Ігоря Жовкви, Київ хоче отримати відповідь на заявку, яку Україна подала ще у вересні минулого року. Він зазначив, що запрошення в НАТО є лише першим етапом.

Президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня, якщо в НАТО не проявлять "мужності". Про це пише Reuters 29 червня, посилаючись на заяву заступника глави Офісу президента України Ігоря Жовкви.

Чиновник сказав журналістам, що в Києві хочуть отримати відповідь на заявку, яку Україна подала 30 вересня минулого року.

"Ця заявка зараз перебуває на столах лідерів союзників по НАТО. Вільнюський саміт був би дуже хорошим початком для відповіді на цю заявку. І під відповіддю ми маємо на увазі запрошення до членства, що є лише першим етапом", — заявив Жовква.

У публікації також зазначається, що наразі невідомо, чи візьме Володимир Зеленський участь у засіданні. За словами журналістів, його відсутність "затьмарить демонстрацію єдності Заходу".

Повідомляється, що президент України не бачить "жодного сенсу" відвідувати саміт, якщо у Вільнюсі Київ не отримає "сигнал".

Нагадаємо, що 29 червня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов висловився про свої очікування від саміту НАТО, який за кілька тижнів пройде в литовській столиці.

Раніше, 28 червня, президент Франції Еммануель Макрон закликав країни-члени НАТО допомогти поставити Україну на "конкретний шлях до післявоєнного членства в альянсі".

Ще ми повідомляли, що 28 червня прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас анонсувала "сюрприз" щодо членства України в НАТО.