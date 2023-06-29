Заколот Пригожина: "Вагнер" й надалі вербує бійців по всій Росії (карта)

Від Калінінграда на заході до Краснодара на півдні ніхто не вірив, що групу розпускають, а у Мурманську в спортивному клубі "Вікінг" набирають найманців для війни проти України.

Так звана ПВК "Вагнер" й надалі набирає до своїх лав бійців по всій території Росії, попри те, що нещодавно відбувся невдалий заколот цієї групи проти Кремля та регулярної російської армії. У BBC з'ясували, що офіси терористичної структури працюють.

Журналісти зателефонували за номерами у понад десяток кадрових центрів з вигаданою передісторією. Усі, хто відповів, підтвердили, що все було як завжди.

Від Калінінграда на заході до Краснодара на півдні ніхто не вірив, що групу розпускають. У Мурманську жінка в спортивному клубі "Вікінг" підтвердила, що все ще записує бійців для відправки на тимчасово окуповану територію України.

"Так, ми набираємо туди. Якщо хтось хоче поїхати, потрібно просто зателефонувати мені, і ми призначимо день", – відверто зізналася вона.

Список контактів групи переважно базується на бійцівських клубах, включно зі школами бойових мистецтв і боксерські клуби. Кілька людей, які взяли слухавку, наголосили, що нові учасники підписують контракти з самим угрупуванням найманців, а не з Міноборони РФ.

"Це абсолютно ніякого відношення до міністерства оборони. Нічого не зупинилося, ми й надалі набираємо", – пояснив чоловік у спортклубі "Спарта" у Волгограді.

кадрові центри ПВК "Вагнер" в РФ Фото: ВВС

Повстання Пригожина та рух ПВК "Вагнер" на Москву

Ввечері 23 червня Євген Пригожин, голова ПВК "Вагнер", оприлюднив аудіозапис, у якому заявив, що рада командирів ПВК "Вагнер" ухвалила рішення повстати проти військового керівництва ЗС РФ. Згодом бійці зайняли значні території у Ростовській та Воронезькій областях, а згодом почали рух на столицю РФ.

Це був найбільший виклик владі президента диктатора Володимира Путіна за його більш ніж 20-річне правління, попри те, що відтоді Кремль намагався переосмислити його відповідь як сильну та рішучу. Заколот продемонстрував слабкість Росії.

Нагадаємо, аналітики назвали два можливих мотиви власника ПВК "Вагнер". На думку фахівців з Defense Express, Пригожин міг прагнути ліквідувати Путіна або влаштував події на показ.