Прирівнюють Росію та Україну: в Києві розкритикували звіт ООН про тортури полонених

На думку ООН, закон про колабораціонізм суперечить міжнародному праву. В організації стверджують, що через нього було безпідставно затримано 75 громадян, половина з яких нібито зазнала жорстокого поводження.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив 29 червня, що головна проблема всіх міжнародних звітів і доповідей полягає в тому, що їхні автори намагаються прирівняти Україну до Росії.

Так, Лубінець зазначив, що 27 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало доповідь, яка стосується затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу Росії на Україну. Лубінець зазначив, що звіт прирівнює порушення міжнародного гуманітарного права з боку як України, так і Росії. Він також зауважив, що Україна висловила певні зауваження та доповнення до звіту, але вони не були враховані.

Омбудсмен наголосив, що описані порушення з боку України щодо затримання цивільних осіб є сумнівними та потребують подальшого підтвердження. Він вказав, що звіт не містить деталей щодо злочинів, які були скоєні, і не надає правдивих свідчень про жорстоке поводження і тортури.

"На мою думку, описані порушення українською стороною щодо затримання цивільних осіб є сумнівними та потребують підтвердження. Наприклад, УВКПЛ пише, що вони задокументували 75 випадків "довільного" тримання під вартою українськими органами безпеки осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів, пов'язаних із конфліктом", — ідеться в повідомленні.

Омбудсмен також зазначив, що звіт містить рекомендації для сторін конфлікту, включно з Росією. Однак він висловив сумніви в тому, що ці рекомендації змусять Росію діяти. Лубінець закликав організації не тільки подавати звіти, а й вживати конкретних заходів, щоб чинити тиск на Росію.

Що йдеться у звіті ООН

Доповідь, яку ООН опублікувала 27 червня, присвячена "довільним затриманням і утриманню під вартою цивільних осіб у контексті широкомасштабного нападу Російської Федерації на Україну". Вона охоплює період у 15 місяців, з лютого 2022 року по травень 2023 року.

Як ідеться в повідомленні ООН, висновки звіту ґрунтуються на 1 136 інтерв'ю з жертвами, свідками та іншими особами, 274 візитах на місця та 70 візитах до офіційних місць тримання під вартою, що перебувають у віданні органів влади України. Нібито було задокументовано понад 900 випадків довільного тримання під вартою цивільних осіб, включно з дітьми та особами похилого віку.

"Переважна більшість цих випадків була скоєна Російською Федерацією", — йдеться в повідомленні.

У чому ООН звинувачує Росію

В ООН задокументували 864 окремі випадки довільного тримання під вартою Російською Федерацією, багато з яких також рівносильні насильницьким зникненням.

"Цивільних осіб часто затримували під час так званої "фільтрації" на окупованій території через їхню ймовірну підтримку України, статус колишніх українських військовослужбовців або через їхні політичні погляди чи приналежність. Серед них були посадові особи місцевих органів влади, гуманітарні волонтери, представники громадянського суспільства, священники, вчителі", — йдеться у звіті.

Крім того, організація задокументувала страту 77 мирних жителів у російському полоні.

"Більшість опитаних нами осіб заявили, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, а в деяких випадках — сексуального насильства. Катування застосовувалися, щоб змусити жертв зізнатися в допомозі Збройним силам України, примусити їх до співпраці з окупаційною владою або залякати тих, хто мав проукраїнські погляди", — ідеться у звіті.

У чому ООН звинувачує ЗСУ

У звіті ООН стверджується, що за вказаний період задокументували 75 випадків свавільного тримання під вартою на українській стороні. За даними ООН, йдеться переважно про людей, яких підозрюють у злочинах, пов'язаних із війною.

"Закон про колабораціоністську діяльність, ухвалений у березні 2022 року, не відповідає міжнародному праву і встановлює кримінальну відповідальність за широкий спектр діянь, зокрема дозволених або необхідних за міжнародним гуманітарним правом. Це призвело до випадків довільного тримання під вартою", — йдеться у звіті.

В ООН стверджують, що більш ніж половина довільно затриманих осіб нібито зазнавали тортур під час допитів.

Нагадаємо, 22 червня повідомлялося, що Збройні сили РФ занесли до "ганебного списку" ООН, оскільки російські військові винні в причетності до смерті 136 українських дітей у 2022 році. Крім того, військовослужбовці російської армії завдали травм 518 дітям і скоїли 480 нападів на школи та лікарні.