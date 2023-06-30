У Конгресі нагадали Путіну про міжконтинентальні ракети США у відповідь на ядерний шантаж, — ЗМІ

Як розповів конгресмен Дон Бейкон, у США є 400 міжконтинентальних балістичних ракет. І голові Кремля Путіну потрібно пам'ятати про це, коли він починає ядерний шантаж.

Головним важелем тиску на Росію і президента Володимира Путіна, коли в Кремлі знову починають ядерний шантаж, є атомна зброя США. Про це заявив конгресмен-республіканець від штату Небраска, Дон Бейкон, пише "Голос Америки".

Він розповів журналістам, що Штати, Велика Британія і Франція мають переконатися, що їхні ядерні сили стримування завжди готові.

"Не можна запобігти вчинкам божевільного, але можна дати йому зрозуміти ціну його дій. І Америка має дуже потужну систему стримування — у нас 400 міжконтинентальних балістичних ракет, у нас є атомні підводні човни, у нас є бомбардувальники", — сказав він.

За словами конгресмена, Путін знає, що у відповідь на ядерну атаку він отримає потужну відповідь, оскільки у Заходу за спиною теж багато таких ракет.

А ось конгресмен-демократ від штату Іллінойс Бред Шнайдер упевнений, що необхідно запобігти ядерній трагедії. Для того Кремлю необхідно чітко дати зрозуміти, що використання ядерної зброї неприйнятне.

"Ми повинні переконатися, що у нас ніколи не буде ядерної війни, чи то в Європі, чи то де-небудь у світі. Україна повинна захистити себе і перемогти це незаконне вторгнення", — сказав Шнайдер.

На думку конгресмена-республіканця від штату Нью-Йорк Майка Лоулера, наслідки використання ядерної зброї будуть настільки серйозними, що до цього, найімовірніше, не дійде. Це ж має розуміти і Путін.

"Звичайно, зараз ця загроза постійно існує. Але я думаю, що наслідки настільки серйозні, що, я сподіваюся, ми до цього не дійдемо", — сказав він.

Нагадаємо, що 22 червня Зеленський оцінив ядерний шантаж Росії. Президент України заявив, що погрози з боку російського диктатора — це вже причина для реакції світової спільноти, а не лише проблема для нашої держави.

Крім того, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ядерний шантаж РФ не має бути поштовхом до капітуляції України. Він зазначив, що світ може знову прийти до ядерних перегонів і стрілка годинника Судного дня відсунеться. Уникнути цього сценарію можна лише тиском на Путіна.