Російський генерал Суровікін був таємним почесним членом ПВК "Вагнер", — ЗМІ

Повідомляють, що Суровікін отримав особистий жетон під номером М-3744. Також почесними "вагнерівцями" можуть бути інші 30 високопоставлених військових і чиновників РФ.

Генерал ЗС РФ Сергій Суровікін був почесним членом ПВК "Вагнер" ще з 2017 року. Про це 28 червня заявили в центр"Досьє" у себе в Telegram.

"Сергій Суровікін і ще понад 30 російських генералів і чиновників були почесними членами ПВК "Вагнер", — ідеться в повідомленні.

У центрі посилаються на документи, які потрапили в розпорядження експертів.

Повідомляється, що Суровікін отримав особистий жетон під номером М-3744. У центрі розповіли, що імена інших найманців, серед яких високопоставлені російські військові, також відомі. Про них буде розказано пізніше.

Затримання Суровікіна: що відомо

Нагадаємо, що ЗМІ з'ясували, що зараз відбувається із Суровікіним. За даними журналістів, головкома ПКС РФ тримають в "одному місці", але не у в'язниці. При цьому слідчі ставляться до нього з обережністю, щоб не спровокувати лояльних йому військових.

Також зазначимо, що востаннє Сергій Суровікін давав про себе знати на відео, в якому закликав ПВК "Вагнер" припинити повстання.

Джерело в Міноборони РФ підтвердило арешт Сергія Суровікіна. Журналісти припустили, що він став на бік Євгена глави "вагнерівців" Пригожина під час заколоту.

На думку ЗМІ, його затримали, оскільки Кремль розправляється з прихильниками Євгена Пригожина, який влаштував минулого тижня військовий заколот у РФ.