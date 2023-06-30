Навічно 20: під Бахмутом загинув воїн з Криму Едем Алієв, — Меджліс

Меджліс кримськотатарського народу перебуває на зв’язку з батьком загиблого. Про день та місце проведення похоронного обряду повідомлять пізніше.

На Бахмутському напрямі обірвалося життя 20-річного Едема Алієва. Про це 29 червня у соцмережах повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Знову сумна звістка — під Бахмутом у бою із російськими варварами загинув український воїн, 20-річний Едем Алієв", — написав він.

Чубаров зазначив, що Меджліс кримськотатарського народу перебуває на зв’язку з батьком загиблого бійця Наріманом Алієвим.

"Про день і місце дженазе (похоронний обряд, — ред.) буде повідомлено пізніше", — додав він.

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