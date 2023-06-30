Нехороший знак: окупанти на ЗАЕС отримали вказівки залишити станцію, — ГУР

Зі станції вже поїхали деякі співробітники "Росатому", які там працювали. Зокрема, у напрямку окупованого Криму виїхали керівники певних відділів.

Російські окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС в окупованому Енергодарі через те, що отримали відповідне розпорядження. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони 30 червня.

"За останніми даними окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з "Росатомом". Згідно отриманих вказівок вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім станції окупантів меншає і в місті-супутнику Енергодарі, також поступово зменшується кількість військових патрулів.

"Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку "у випадку будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну", — повідомляють в розвідці.

Нагадаємо, що 29 червня, у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях відбулися масштабні навчання у зв'язку із загрозою катастрофи на ЗАЕС. За найгіршим сценарієм обов'язковій евакуації підлягають близько 300 тисяч людей із Дніпропетровської та Запорізької областей.

Раніше повідомлялося, що соцопитування компанії Russian Field від 28 червня показало, що 16% громадян РФ вважають застосування ядерної зброї проти України прийнятним.