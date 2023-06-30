Вартість F-35 злетіла у 1,5 рази: Чехія купуватиме літаки по 234 млн за одиницю

У Міноборони Чехії прийшли до висновку, що лише винищувач 5 покоління зможе відповідати вимогам армії на майбутніх полях битви.

США схвалили продаж Чехії 24 винищувачів 5 покоління F-35A. Загальна вартість контракту складає 5,62 млрд доларів. Про це повідомляє Breaking Defense.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Чехії 24 винищувачів F-35 виробництва Lockheed Martin. Вартість угоди може скласти 5,6 млрд доларів.

"Ймовірний продаж покращить обороноздатність Чеської Республіки, а також підтримає операції НАТО шляхом захисту від сучасних загроз і підтримки постійної присутності в регіоні", — заявили в Держдепі.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова каже, що рішення обрати винищувачі 5 покоління ґрунтується на аналізі Збройних сил. Було зроблено висновок, що тільки винищувачі 5 покоління зможуть відповідати вимогам місій на майбутніх полях битв.

Окрім самих літаків F-35A Чехія придбає велику кількість ракет, бомб, засоби для радіоелектронної боротьби, а також секретне програмне забезпечення. Також у виробника Pratt & Whitney придбають 25 запасних двигунів F-135-PW-100.

Відомо, що торік Фінляндія також уклала контракт на придбання літаків F-35A з супутніми послугами. Вартість контракту склала 10 млрд доларів за 64 літаки. Таким чином виходить, що для чеських Повітряних сил вартість одного винищувача буде 234,16 млн доларів, а для фінів — 170 млн доларів. Різниця у ціні відрізняється в 1,37 раза. Але варто зауважити, що це вартість не за виокремлений літак, а ціна з урахуванням озброєння та іншої комплектації. До того ж у Держдепі не виключають, що кінцева вартість для Чехії може зменшитись, все буде залежати від кінцевої угоди.

Нагадаємо, з винищувачами F-35 зараз є проблема з двигунами, тому нові літаки для ВПС США йтимуть одразу на склад, а не у військо.

31 травня у Пентагоні повідомили, що для винищувачів F-35 загублено понад 1 млн запчастин. Міноборони не знає, де вони знаходяться.