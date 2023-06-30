Невідомі безпілотники атакували базу "вагнерівців" в Лівії, – ЗМІ

За даними журналістів, база знаходилася в 150 км від Бенгазі. "Вагнерівці" воюють у країні з 2018 року.

В ніч з 29 на 30 червня невідомі безпілотники атакували базу на сході Лівії, де базувались найманці ПВК "Вагнер". Про це повідомляє африканське агентство La Libre з посиланням на військові джерела.

Безпілотники "невідомого походження" атакували базу Аль-Харуба на 150 км східніше від Бенгазі, де базуються "вагнерівці". Зазначається, що внаслідок удару ніхто не постраждав. Військові джерела зазначають, що наразі невідомо, хто завдав удару безпілотниками.

Інше видання Arabi 21 повідомило, що під атаку потрапила база матеріально-технічного забезпечення російських найманців. Про це їм сказали джерела в Міноборони Лівії. Також лівійський військовий експерт заявив, що Лівія має шанс вигнати "вагнерівців", якщо розпочне широкомасштабну операцію. Можливість зʼявилась через спробу зробити військовий заколот Пригожиним. В таких умовах ПВК "Вагнер" можуть не знайти підтримки з боку РФ, а воювати і в Лівії, і в Україні, вони навряд зможуть.

Бойові дії в Лівії триває з 2011 року, коли внаслідок "Арабської весни" був повалений режим Муаммара Каддафі. З 2014 року все дійшло до того, що країна фактично розділилась на два табори, які ворогують. З 2018 року ПВК "Вагнер" почали брати участь в бойових діях на боці сил Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара. Його підтримує РФ, Єгипет, ОАЕ та Саудівська Аравія. Іншу сторону підтримує ООН, країни Заходу, а також Іран, Туреччина та Катар.

Нагадаємо, 29 червня в ЗМІ написали, що Міноборони РФ не може замінити ПВК "Вагнер" в Африці, бо ситуація стане тільки гірше.

27 червня аналітики назвали завдання ПВК "Вагнер" в Африці — вчити вбивати та катувати військових у ЦАР.