"Погіршить ситуацію": Міноборони РФ не може замінити ПВК "Вагнер" в Африці — ЗМІ

Як зазначають експерти, у Кремлі не наважуються розпустити, замінити або реформувати ПВК "Вагнер" навіть після спроби військового заколоту.

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ПВК "Вагнер" продовжить відігравати ключову роль у досягненні політичних цілей Кремля в Африці, попри провальну спробу військового заколоту в Російській Федерації. Про це пише Newsweek 29 червня.

"Міноборони Росії та інші російські силові відомства не мають ні можливостей, ні бажання замінити ПВК "Вагнер", яка володіє великою фізичною і логічною інфраструктурою в Африці", — сказав журналістам представник Російської академії наук Сергій Костелянець.

На думку Костелянця, найближчим часом можливий ребрендинг російського збройного формування, однак "вагнерівці" продовжать служити інтересам "глобального антизахідного руху".

За даними ЗМІ, діяльність ПВК "Вагнер" охоплює Буркіна-Фасо, Камерун, Демократичну Республіку Конго, Еритрею, Екваторіальну Гвінею, Мадагаскар, Мозамбік, Зімбабве і низку інших африканських країн.

Колишній аналітик Міністерства оборони США Марсель Пліхта зазначив, що нещодавні заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова вказують на те, що в Кремлі не наважуються розпустити, замінити або реформувати ПВК "Вагнер".

"Російський уряд явно не знає, як обійти той факт, що мережа Пригожина — як "Вагнер", так і пропагандистські структури — приносить йому користь у ключових африканських країнах. Просте їхнє видалення призведе до розриву відносин і погіршить безпекову та гуманітарну ситуацію в ЦАР і Малі зокрема", — вважає Пліхта.

Нагадаємо, що за даними Wall Street Journal від 29 червня, Росія почала активно зв'язуватися з партнерами в Африці та на Близькому Сході після організованого Євгеном Пригожиним військового заколоту.

Ще ми писали про те, що 27 червня США запровадили санкції проти низки компаній і однієї фізичної особи, пов'язаних із приватною військовою компанією "Вагнер". Обмеження торкнулися підприємств в Африці, ОАЕ і РФ.