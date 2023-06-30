"Злякалися": росіяни масово стали підтримувати ідею мирних переговорів після заколоту Пригожина

За даними опитування, серед 1634 респондентів у 50 регіонах Російської Федерації більше половини підтримують переговори між РФ і Україною.

Після невдалого замаху Євгена Пригожина і його найманців із ПВК "Вагнер" на Україну, кількість російських громадян, які підтримують ініціативу мирних переговорів з Україною, збільшилася. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на опитування російського Левада-центру.

За результатами опитування, проведеного серед 1634 респондентів у 50 регіонах Російської Федерації з 22 по 28 червня, з'ясувалося, що частка тих, хто підтримує переговори між Росією та Україною, зросла до 53%. Порівняно з минулим місяцем, де цей показник становив 45%, спостерігається помітне зростання.

За результатами опитування, проведеного після невдалого маршу бойовиків ПВК "Вагнер" на Москву, частка тих, хто підтримує продовження бойових дій, знизилася до 39%. Це означає суттєве зниження порівняно з попереднім показником.

За даними видання, у телефонному коментарі директор Левада-центру Денис Волков зазначив, що "російські громадяни злякалися наслідків заколоту, здійсненого бойовиками Вагнера на Москву", побоюючись, що це може призвести до серйозних невдач для російських військ в Україні. Він також додав, що багато людей загалом бажають, щоб ця війна якомога швидше завершилася.

Нагадаємо, 30 червня ЗМІ писали, що заколот Пригожина сильно поранив Путіна, тому Заходу треба ще більше підтримувати Україну, щоб відбити вторгнення.

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