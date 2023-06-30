"Призведе до техногенної катастрофи": Буданов розповів про плани Росії щодо вибуху ЗАЕС

За словами глави ГУР, РФ із технічного погляду повністю підготувалася до можливої катастрофи на Запорізькій атомній електростанції.

Російські окупанти створили всі умови для проведення теракту на Запорізькій АЕС. Якщо вони ухвалять таке рішення, то, найімовірніше, удар припаде на ставок-охолоджувач поруч зі станцією. Про це розповів керівник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю War Zone.

"Якщо рішення буде ухвалено, частина станції, яку вони, найімовірніше, підірвуть, — це штучний ставок на території станції, що забезпечує охолодження", — зазначив він.

Згідно з висловлюванням Буданова, РФ прагне створити невідворотну катастрофу. Саме тому передбачається, що розроблений спрямований на порушення зв'язку в системі охолодження, що призведе до серйозних наслідків.

"Згодом це призведе до ситуації техногенної катастрофи, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити. Тому що пошуково-рятувальні операції в зоні бойових дій неможливі", — пояснив глава розвідки.

Однак Буданов підкреслив, що Росія, з технічної точки зору, повністю підготувалася до можливої техногенної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції.

"Вони підготували все необхідне для створення штучної технологічної, техногенної катастрофи. Вони до цього повністю готові", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, що 29 червня, у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях відбулися масштабні навчання у зв'язку із загрозою катастрофи на ЗАЕС. За найгіршим сценарієм обов'язковій евакуації підлягають близько 300 тисяч осіб із Дніпропетровської та Запорізької областей.

Також зазначимо, що російські окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС в окупованому Енергодарі через те, що отримали відповідне розпорядження.