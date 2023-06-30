"У мене багато страхів, і ПВК "Вагнер" серед них", — Залужний

За словами головнокомандувача, для України багато небезпек з боку противника і завдання українських захисників — максимально підготуватися до кожної з них.

Заколот бойовиків із ПВК "Вагнер" та їхнього ватажка Євгена Пригожина не приніс змін на полі бою, адже найманці до цього покинули лінію фронту. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю для The Washington Post 30 червня.

За його словами, після того як російська пропаганда заявила про повний контроль над Бахмутом на Донеччині, війська Євгена Пригожина почали поступово звідти відступати, тож військовий заколот по суті нічого не змінив.

"Ми не відчули, що їхній захист десь ослаб десь або що-небудь", — ідеться в повідомленні.

Окремо Валерій Залужний заговорив на тему того, що чекає тепер на найманців із ПВК "Вагнер". З чуток, їх збираються перекинути на територію Білорусі, що створює додаткову небезпеку для північних міст України, включно з Києвом.

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що існує безліч небезпек для України і завдання українських захисників — максимально підготуватися до кожного ймовірного сценарію.

"У мене багато страхів, і "Вагнер" серед них. І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова закрутиться... Наше завдання — підготуватися до найгірших і можливих сценаріїв. І ми будемо намагатися мінімізувати можливі наслідки того, що може бути", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня Валерій Залужний розповів, чому контрнаступ іде не так швидко, як хотілося. За його словами, формулювання про те, що українські захисники нібито повільно просуваються на полі бою, є неприйнятним і часом дратує. Це можна було значно прискорити, якби Захід активніше ухвалював рішення про постачання зброї.