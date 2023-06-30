Плюс чотири ракети під крилами: у РФ модернізують бомбардувальник Ту-95МСМ (фото)

Поліпшення торкнуться вантажопідйомності бомбардувальника, який тепер зможе загалом нести вісім ракет Х-101 або Х-102. Однак це позначиться, ймовірно, на дальності польоту машини, яка була своєрідним "родзинкою" Ту-95.

Повітряно-космічні сили (ПКС) РФ розпочали модернізацію стратегічного бомбардувальника Ту-95 версії МСМ. Поліпшення полягає в підвищенні бойових можливостей бомбардувальників завдяки інтеграції чотирьох додаткових підкрилових пілонів для розміщення крилатих ракет. Про це повідомляє видання Bulgarian Military з посиланням на російські ЗМІ.

Оглядачі пишуть, що раніше ці бомбардувальники могли нести загалом чотири крилаті ракети Х-101 або Х-102 зі звичайною або ядерною боєголовкою. Після модернізації Ту-95МСМ зможе нести ще по дві ракети під кожним крилом — тобто загалом вісім вищевказаних ракет.

На думку експертів, модернізація старого бомбардувальника в плані вантажопідйомності пов'язана з досвідом війни в Україні.

Місця додаткових пілонів. Джерело: Bulgarian Military

Тим часом поки що невідомо, як збільшення характеристик вантажопідйомності вплине на дальність польоту Ту-95, яка фактично була "родзинкою" цього літака — у стандартному варіанті бомбардувальник здатний пролетіти 15000 км (у випадку з Ту-95МС — до 10500 км), що дає йому змогу виконувати далекі стратегічні завдання без необхідності дозаправлення в повітрі.

Тепер же фактична дальність польоту Ту-95МСМ може змінюватися залежно від таких факторів, як корисне навантаження, висота і погодні умови. У деяких випадках дальність може бути зменшена для забезпечення безпеки та ефективності місії, підкреслили експерти.

ТТХ Ту-95 і його варіантів

Нагадаємо, міністр у справах збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі припустив, що російські конструктори компанії "Туполєв" завершують розробку перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації (ПАК-ДА) "Посланник". Це стратегічний ракетоносець нового покоління з використанням стелс-технологій, який покликаний замінити наявні бомбардувальники Ту-160 і Ту-22М3.