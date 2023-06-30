Зачепить 4 області: "Енергоатом" озвучив найімовірніший сценарій у разі теракту РФ на ЗАЕС

Якщо Росія таки зважиться на теракт на АЕС, будуть задіяні спеціальні протоколи для влади і народу. При цьому найближчим часом навчання на випадок потенційних аварій відбудуться на всіх атомних станціях України.

30 червня представники "Енергоатома" оприлюднили найбільш можливий перебіг подій після російського теракту на Запорізькій АЕС. З'ясувалось, теракт зачепить чотири області України. Деталі зустрічі, на якій обговорювали різні варіанти ситуації, розміщено у офіційному Telegram-каналі національної енергокомпанії.

Міжвідомчий кризовий центр при Міненерго провів дводенне навчання посадовців різних рівнів, які долучаться до подолання наслідків аварії. У навчанні взяли участь і міністр енергетики Герман Галущенко, і міністр МВС Ігор Клименко, і очільник ДСНС Сергій Крук, і головний санітарний лікар Ігор Кузін. Також були присутні представники "Енергоатому", Держінспекції з ядерного врегулювання, очільники військових адміністрації.

Присутні погодились, що на сьогодні високий рівень загрози теракту на атомній станції. Тому моделювали різні сценарії і обрали найбільш імовірний.

Згідно з найбільш імовірним сценарієм, постраждають чотири області. У дописі "Енергоатому" назви цих областей не перелічують, але вказані очільники військових адміністрацій, які взяли участь у обговоренні:

Запорізька область; Дніпропетровська; Херсонська; Миколаївська.

Області України, які можуть потрапити в радіоактивну хмару після аварії на Запорізькій АЕС

Якщо аварія на ЗАЕС все ж станеться, владні інституції та місцеве населення повинні діяти відповідно до певних алгоритмів. Під час сьогоднішніх тренувань навчались саме представники влади. Зокрема, вчились приділяти увагу наступним речам:

системі оповіщення;

моніторингу руху радіаційної хмари;

швидкому усуненню наслідків руху хмари;

евакуації місцевого населення — виїзд автошляхами та залізницею;

постійному вимірюванню рівня радіації та визначення тенденцій змін.

У свою чергу, громадяни також повинні діяти за певним алгоритмом. Загальне правило — слухати рекомендації лише представників органів влади.

Незабаром подібні навчання проведуть на всіх атомних станціях України, запевнив очільник "Енергоатому" Котін.

Зазначимо, експерти оцінили вплив аварії на ЗАЕС на Київ. З'ясувалось, що радіація дістанеться до столиці за дві доби тим часом за її рівнем стежитимуть датчики, розміщені у кількох районах столиці.

Крім того варто врахувати, що місцевість, яка потрапить в отруйну хмару викидів, може змінюватись через зміну напрямку вітру. Щоб не було несподіванок, варто стежити за онлайн-моніторингом вітрів.

Нагадуємо, 27 червня Пентагон опублікував заяву щодо можливого теракту на ЗАЕС. Головна теза заяви — немає 100-відсотково гарантії, що він відбудеться.

Між тим очільник розвідки Буданов раніше запевняв, що росія повністю готова провести підрив і спричинити радіоактивний викид.