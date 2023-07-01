"Не можуть зробити нічого серйозного", — Зеленський про розміщення ПВК "Вагнер" у Білорусі

Найманці були найбільш мотивованою частиною російських сил: вони вперто штурмували позиції ЗСУ, щоб їх не розстріляли свої ж. Тепер же бійців залишилося дуже мало.

У боях з українськими військами ПВК "Вагнер" втратила понад 100 тисяч осіб і більше не становить серйозної загрози. Президент України Володимир Зеленський прокоментував заколот найманців та їхнє переміщення на території Білорусі в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo.

За його словами, сили ПВК "Вагнер" діляться на дві категорії: професійні найманці та мобілізовані росіяни з в'язниць, які виступають "гарматним м'ясом". Від початку повномасштабної війни Сили оборони України вбили приблизно 21 тисячу "вагнерівців" і поранили ще приблизно 80 тисяч — це великі втрати, які вказують на численність російських сил на сході України.

"Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил", — зазначив Володимир Зеленський. — "Вони були такі сильні, тому що в них не було іншого виходу, окрім як атакувати".

Президент додав, що секрет успіху ПВК "Вагнер" полягав у їхній жорстокості один до одного. Найманці відчайдушно наступали на українські позиції, не могли зупинитися або відступити, не виконавши поставленого бойового завдання, бо інакше в них стріляли власні союзники.

"Решта російської армії не має мотивації і слабша за нас", — наголосив Зеленський. — "Наші військові вмотивовані тим, що їхні батьки та діти хочуть вижити".

Наразі "вагнерівці" прямують до Білорусі, де можуть сформувати "кулак" для наступу на Україну або диверсійні групи з колишніх ув'язнених для бойових дій на кордоні з Польщею — час покаже. На думку влади України, найманці становлять набагато меншу загрозу, ніж на початку вторгнення.

"Ми вважаємо, що сьогодні вони вже не здатні нічого серйозного зробити проти України, але ми будемо стежити за ними на цьому кордоні", — зазначив він.

Як вважає глава держави, заколот ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним мав такий самий терористичний характер, як і вся армія Росії, і це дуже важливо для розуміння ситуації. У РФ багато людей, які підтримали заколотників, і це вказує на розкол усередині країни-агресора.

"Вони програють війну і звинувачують один одного. Вони шукають провину за свої поразки в Україні. Ми маємо скористатися цією ситуацією, щоб вигнати наших ворогів з нашої землі", — висловився Володимир Зеленський.

26 червня стало відомо, що в Білорусі будують табір для ПВК "Вагнер". Базу розмістили в Осиповичах Могильовської області — всього за 200 км від кордону з Україною.

28 червня Володимир Зеленський припустив, що присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі буде незначною, і найманці не зможуть досягти успіху через великі можливості ЗСУ. Українські військові знищили вже понад 20 тисяч "вагнерівців", змусивши тих, хто вижив, піти на Москву.