Закликав створити концтабори: СБУ повідомила про підозру топ-пропагандисту РФ (відео)

Російський пропагандист Сергій Ключенков публічно підтримав агресивну війну проти України, воєнні злочини російських окупантів та агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України.

СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Сергію Мардану, який закликав створити на окупованих Росією територіях України концтабори для незгодних з пануванням РФ українців. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, фахівці СБУ зібрали доказову базу на пропагандиста Сергія Ключенкова (більш відомого під псевдонімом Сергій Мардан), який закликав до геноциду українського народу. Ключенков працює на видання "Комсомольська правда" та бере активну участь в ток-шоу на телеканалі "Соловьев live".

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пропагандист підтримував дії окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини. Він постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України. Також в одному з прямих ефірів він запропонував створити на окупованих територіях концтабори для українців, які чинять опір РФ.

СБУ заочно повідомила пропагандисту, який перебуває в РФ, про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також виготовлення та поширення таких матеріалів з використанням ЗМІ);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Що говорив Мардан:

У прямому ефірі російського радіо "Комсомольська правда", обговорюючи приклади "саботажу" політики росіян українськими вчителями та співробітниками КП у Запорізькій області, пропагандист Сергій Мардан запропонував катувати та розстрілювати українців, а також побудувати ГУЛАГ для вчителів.

Його співрозмовник побідкався, що українські вчителі не хочуть виходити на роботу, бо і так отримують зарплату з України.

"Найголовніше, кого можна було б розстріляти — це тих українських вчителів, які не захотіли працювати за російською шкільною програмою. Половина вчителів відмовилися виходити на роботу. Ці вчителі одержують гроші на карти "Приватбанку" з-за лінії фронту. Разовий внесок за те, що вони не вийдуть на роботу до "москальських" шкіл — 1000 доларів і щомісяця вони отримують близько 200 з України. Готуються навчати діток "солов'ячій мові" та історії, своєрідної держави України за допомогою дистанційного навчання", — заявив представник окупантів.

На це ведучий запропонував згадати досвід Натана Френкеля (одного із засновників ГУЛАГу) та збудувати невеличкий Запорізький ГУЛАГ для вчителів, які "не навчилися любити нашу батьківщину".

Нагадаємо, що самопроголошеного мера Полтави визнали психічно хворим. Він поширював у Facebook російську пропаганду та виправдовував дії підрозділівЗС РФ на території України.

Раніше повідомлялося, що директора російського пропагандистського ресурсу RT Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до вбивства українців, засуджено в Україні на 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.