Поранені діти: ЗС РФ накрили вогнем житлові квартали Херсона

Внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні пошкоджено будинок, а поранення отримали підліток та дівчинка.

Російські окупанти близько 10 ранку 1 липня обстріляли місто Херсон — били по житлових кварталах. Про це в повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

"Російська армія знову обстріляла Херсон. Поранені двоє дітей. Сьогодні вдень окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у будинок", — написав Прокудін.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали 9-річна дівчинка та 15-річний підліток. Їм надали першу допомогу і доправили до дитячої обласної лікарні.

Інших подробиць обстрілу Олександр Прокудін не повідомив.

30 червня Україна повідомила про підозру трьом особам за фактами депортації та примусового переміщення 48 статусних дітей із Херсонського будинку дитини. Серед підозрюваних — депутат Дердуми Федеральних зборів РФ, начальник окупаційного "Департамента здравоохранения Херсонской области" та в.о головного лікаря "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка".

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ назвали втрати російських окупантів на Херсонщині та Запоріжжі. Втрати росіян вбитими та пораненими за 30 червня склали майже три роти. Знищено 13 одиниць ворожої техніки. Загалом на Таврійському напрямку Сили оборони України успішно вибивають російські війська з позицій.