РФ може дистанційно підірвати ЗАЕС після контрнаступу ЗСУ, — Зеленський

За словами глави держави, тактика противника спрямована на те, щоб перекинути всю провину на Київ, якщо на станції станеться теракт. Статися це може після звільнення територій.

Російська Федерація з технічного погляду готова до локального вибуху на Запорізькій атомній електростанції, який може призвести до викиду радіації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом 1 липня.

За його словами, противник міг провести дистанційне мінування, щоб у майбутньому, коли ЗСУ повернуть контроль над станцією, звинуватити в події Україну.

"РФ хоче це зробити, щоб показати, що ця війна небезпечна для світу. Спровокувати це так, що це зробили не вони. Це буде дуже складно, щоб хтось у це повірив, але для інформаційного простору, для того, щоб люди боялися цього, щоб потім партнери, особливо партнери-скептики, почали політично зупиняти Україну і наші контрнаступальні дії", — ідеться в повідомленні.

Україна спільно із західними союзники дуже багато говорить про необхідність того, щоб Запорізька АЕС знову опинилася під контролем Києва, але сам момент переходу вкрай небезпечний.

Російські окупанти можуть дистанційно підірвати після цього станцію і традиційно в усьому звинуватять Україну, щоб Захід перестав виділяти багатомільйонні пакети допомоги країні.

"МАГАТЕ все перевірила, тому що може бути дистанційне замінування, щоб потім сказати: ось коли станція була під контролем окупантів — усе було добре, а зараз ось, будь ласка, є викид", — підсумував президент України.

Нагадаємо, 30 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що світ розгляне теракт на ЗАЕС як застосування ядерної зброї проти цивільних. Україна ретельно відстежуватиме реакцію міжнародної спільноти з огляду на недостатню оцінку після підриву Каховської ГЕС.