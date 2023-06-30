Світ розгляне теракт на ЗАЕС як застосування ядерної зброї проти цивільних, — Данілов

За словами секретаря РНБО, у разі підриву станції російськими окупантами, Україна ретельно відслідковуватиме реакцію міжнародного співтовариства, враховуючи недостатню оцінку після підриву Каховської ГЕС.

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У разі підриву Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) російськими окупантами, цивілізовані країни розглядатимуть сам факт теракту як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Про це в п'ятницю, 30 червня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

"Просто сам факт, якщо ці терористи вчиняють такий акт на ядерному об'єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення", — Данилов.

Секретар РНБО зазначив, що Україна уважно стежитиме за реакцією міжнародної спільноти, якщо така подія станеться, оскільки під час підриву Каховської ГЕС росіянами світова спільнота не відреагувала належним чином.

Він також підкреслив, що Україна вживає всіх можливих заходів, щоб запобігти такому теракту, однак атомна станція перебуває під контролем російських окупантів.

"Ми світ поінформували про те, що така атака готується. Тому це буде спільна відповідальність за всі дії, які вчиняє російський агресор на території нашої країни", — додав Данілов.

Данілов також припустив, що західні партнери пояснюють Росії небажаність таких дій через можливі катастрофічні наслідки для РФ. Він зазначив, що дії терористів не підкоряються нормам і правилам світової спільноти, що ускладнює прогнозування можливості теракту на Запорізькій АЕС.

При цьому Україна проводить навчання і підготовку, маючи протоколи і плани дій у разі терористичного акту з боку Росії.

Загроза підриву ЗАЕС — останні новини

Нагадаємо, 30 червня голова військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти створили всі умови для проведення теракту на Запорізькій АЕС. Якщо вони ухвалять таке рішення, то, найімовірніше, удар припаде на ставок-охолоджувач поруч зі станцією.

30 червня в " Енергоатомі" озвучили найімовірніший сценарій розвитку подій у разі підриву російськими окупантами Запорізької АЕС. Найближчим часом навчання на випадок потенційних аварій відбудуться на всіх атомних станціях України.

Того ж дня міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що в разі виникнення аварії на станції, Україна не зможе миттєво спостерігати за самою подією в режимі реального часу. Українці дізнаються про теракт через кілька годин.