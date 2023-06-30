Дізнаються не відразу: в "Енергоатомі" роз'яснили, як швидко стане відомо про теракт РФ на ЗАЕС

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що в разі виникнення аварії на станції, Україна не зможе миттєво спостерігати за самою подією в режимі реального часу. Затримка в отриманні інформації вплине на перебіг усього процесу.

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У разі підриву Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), Україна зможе отримати інформацію про це тільки через кілька годин через відсутність прямого доступу до радіаційного контролю через російських окупантів на станції. Про це заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає "ТСН".

Котін зазначив, що російська сторона контролює радіаційний моніторинг. Наразі в Україні встановлено датчики радіаційного моніторингу на контрольованій нею території в правобережній зоні. За допомогою цих датчиків Київ зможе відстежувати ситуацію.

"Якщо дійсно буде викид на Запорізькій атомній станції, ми матимемо інформацію за кілька годин. Якщо буде нормальна ситуація з повітрям, то буквально за кілька хвилин у нас буде ця інформація", — зазначив Котін.

Своєю чергою, як пише ЗМІ, міністр енергетики Герман Галущенко висловив сподівання, що представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які присутні на станції, у разі аварії негайно передадуть інформацію про подію до штаб-квартири агентства та до Києва.

Галущенко також зазначив, що в разі аварії Україна не зможе в режимі реального часу бачити саму подію, вона знатиме про неї, але затримка в отриманні інформації вплине на весь процес.

Нагадаємо, 30 червня "Енергоатом" озвучив найімовірніший сценарій розвитку подій у разі підриву російськими окупантами Запорізької АЕС. Найближчим часом навчання на випадок потенційних аварій відбудуться на всіх атомних станціях України.

Також 30 червня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни спробували виправдатися за свою провокацію в Запорізькій області, але лише вкотре показали всьому світу, хто відповідальний за катастрофи, які відбуваються в Україні.