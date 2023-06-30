Мир рассмотрит теракт на ЗАЭС как применение ядерного оружия против гражданских, — Данилов

По словам секретаря СНБО, в случае подрыва станции российскими оккупантами, Украина будет тщательно отслеживать реакцию международного сообщества, учитывая недостаточную оценку после подрыва Каховской ГЭС.

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В случае подрыва Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) российскими оккупантами, цивилизованные страны будут рассматривать сам факт теракта как применение ядерного оружия против гражданского населения. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".

"Просто сам факт, если эти террористы совершают такой акт на ядерном объекте, будет считаться всеми цивилизованными странами, что это применение ядерного оружия против гражданского населения", — Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина будет внимательно следить за реакцией международного сообщества, если такое событие произойдет, так как при подрыве Каховской ГЭС россиянами мировое сообщество не отреагировало должным образом.

Он также подчеркнул, что Украина предпринимает все возможные меры, чтобы предотвратить такой теракт, однако атомная станция находится под контролем российских оккупантов.

"Мы мир проинформировали о том, что такая атака готовится. Поэтому это будет общая ответственность за все действия, которые совершает российский агрессор на территории нашей страны," — добавил Данилов.

Данилов также предположил, что западные партнеры объясняют России нежелательность таких действий из-за возможных катастрофических последствий для РФ. Он отметил, что действия террористов не подчиняются нормам и правилам мирового сообщества, что затрудняет прогнозирование возможности теракта на Запорожской АЭС.

При этом Украина проводит обучение и подготовку, имея протоколы и планы действий в случае террористического акта со стороны России.

Угроза подрыва ЗАЭС — последние новости

Напомним, 30 июня глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты создали все условия для проведения теракта на Запорожской АЭС. Если они примут такое решение, то, вероятнее всего, удар придется на пруд-охладитель рядом со станцией.

30 июня в "Энергоатоме" озвучили наиболее вероятный сценарий развития событий в случае подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС. В ближайшее время учения на случай потенциальных аварий состоятся на всех атомных станциях Украины.

В тот же день министр энергетики Герман Галущенко отметил, что в случае возникновения аварии на станции, Украина не сможет мгновенно наблюдать за самим событием в режиме реального времени. Украинцы узнают о теракте через несколько часов.