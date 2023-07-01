Росіяни обстріляли Балаклею з "Торнадо": є поранені (фото)

За інформацією Харківської ОВА, усі влучання — по приватному сектору, де немає військових об'єктів.

У суботу, 1 липня, російські військові здійснили обстріл міста Балаклія в Ізюмському районі Харківської області з використанням РСЗВ "Торнадо". Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Близько 14.30 окупанти завдали ударів по місту Балаклія в Ізюмському районі. Попередньо росіяни застосували реактивні системи залпового вогню "Торнадо", — йдеться в повідомленні.

Синєгубов поінформував про те, що внаслідок ворожої атаки одна людина дістала осколкові поранення.

Також він зазначив, що всі влучання після обстрілу зафіксовано в приватному секторі, де немає військових об'єктів, а розташовано тільки цивільну інфраструктуру.

"Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби", — написав чиновник.

Фото: Telegram

РСЗВ "Торнадо": чим відрізняється від "Граду" і "Смерчу"

У листопаді 2022 року підприємства "Мотовилихинские заводы" і "Специальное конструкторское бюро" передали Міноборони РФ реактивні системи залпового вогню "Торнадо" модифікації "С" і "Г".

Перша є глибокою модифікацією радянського "Смерча" калібром 300-мм, а "Торнадо-Г" — це модернізований "Град" з автоматизованою системою управління вогнем і підвищеною далекобійністю до 40 км.

Нагадаємо, раніше 1 липня голова обласної ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські окупанти близько 10 ранку обстріляли Херсон — били по житлових кварталах. Унаслідок ворожої атаки поранення дістали 9-річна дівчинка та 15-річний підліток.